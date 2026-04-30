El Valencia Basket inicia en Lugo el camino hacia su cuarta Liga

El Valencia Basket, tras una Fase Regular de la Liga F Endesa un tanto irregular y que concluía con una insólita racha negativa de tres derrotas consecutivas, afronta a partir de este jueves 30 de abril, la fase decisiva, empieza el camino hacia el que sería su cuarto título consecutivo de Liga. Pero antes, aún hay mucho camino que andar y muchos partidos por ganar. Este jueves, en Lugo, las de Rubén Burgos tratarán de dar el primer paso en el partido de ida de los cuartos de final que les enfrenta al Durán Maquinaria Ensino (jueves 30 de abril, 19:00h, Pazo Provincial dos Deportes, AS TV). El Valencia Basket, tras finalizar tercero en la Liga Regular, se cruza con el sexto, el Ensino, equipo liderado por la taronja cedida esta temporada al conjunto gallego, Alicia Flórez.

Se resolverá en el Roig Arena este domingo

La eliminatoria de cuartos de Final se celebra a ida y vuelta y el Valencia Basket la afronta con el factor cancha a favor. Por tanto, será el Roig Arena el que dicte la sentencia final este mismo domingo 3 de mayo (18:00 horas) en el partido de vuelta. Al tratarse de una eliminatoria de ida y vuelta, no sólo es importante ganar en Lugo, sino que la diferencia en el marcador es un factor vital. Las taronja por tanto tratarán de ganar este jueves y volver a València con la mayor renta posible para encarar el partido de vuelta ante su afición. No será una misión fácil ya que el Durán Maquinaria Ensino se ha mostrado como un equipo muy sólido durante toda la temporada, algo que pudo comprobar el Valencia Basket hace tan sólo dos semanas cuando las gallegas salían victoriosas del Roig Arena en partido de Liga Regular.

Si superan la eliminatoria de cuartos frente el Durán Maquinaria Ensino, las de Rubén Burgos se cruzarían en semifinales frente al ganador del duelo entre Innova Leganés y Spar Girona. Por el otro lado del cuadro se miden el Casademont Zaragoza con el Ing. Ambiental CAB Estepona y el Perfumerías Avenida con el Hozono Global Jairis. Todos los cuartos de final se juegan este jueves la ida y el domingo la vuelta.

El Valencia Basket no sólo lucha en estos playoff por un nuevo título de Liga, sino que también está en juego la clasificación para la Euroliga. Una de las tres plazas españolas ya tiene dueño: el Casademont Zaragoza como primer clasificado de la Liga Regular. Las otras dos plazas serán, una para el campeón de Liga y la otra para el subcampeón, que deberá pasar una eliminatoria previa. En caso de que las aragonesas se clasifiquen para la Final, independientemente de quién gane, el otro finalista aseguraría también plaza directa para la competición continental.

Sin bajas

Rubén Burgos contará con las doce jugadoras profesionales en plantilla para este inicio de los playoffs de LF Endesa. La expedición ha partido este miércoles por la mañana desde Valencia y llegará por la tarde a Lugo, y volverá el viernes por la mañana, llegando a la Ciudad del Turia por la tarde, con solo un día para preparar el partido de vuelta del domingo. En el conjunto gallego también están disponibles todas las jugadoras.

Precedentes

Durán Maquinaria Ensino en un rival muy habitual para Valencia Basket en las últimas temporadas. El balance actual es de 18-2 para las de Rubén Burgos. De esos partidos, 17 han sido en LF Endesa, uno en Copa de la Reina y dos en EuroCup Women. Solo hay una derrota para Valencia Basket en el Pazo en la temporada 23-24 por un ajustado resultado 66-62. Algunas victorias han sido más ajustadas, como un 70-73 y la más abultada ha sido de un máximo de 25 puntos. En cuartos de playoff de la temporada 20-21 el equipo taronja ganó en la ida en el Pazo por 58-69 y cerró la eliminatoria en la vuelta en la Fonteta por 82-54.

Esta temporada ha habido tres enfrentamientos entre ambos equipos. El primero fue en la J15 en el Pazo Provincial dos Deportes, en el que Valencia Basket consiguió la victoria por 75-78. El segundo enfrentamiento fue en cuartos de Copa de la Reina hace solo unas semanas, con victoria taronja por 83-72. El último fue dos semanas atrás en el Roig Arena con victoria gallega por 62-70. Valencia Basket dominó la primera parte, pero Durán Maquinaria Ensino le dio la vuelta en la segunda mitad.

Esta será la séptima participación en los playoffs de la LF Endesa para Valencia Basket. El primer paso, los cuartos de final, siempre los ha superado. El conjunto taronja ha vivido cinco finales en las cinco últimas campañas, las dos primeras sin premio frente a Perfumerías Avenida, y las tres últimas en las que Valencia Basket se logró imponer y levantó el título de LF Endesa dos años consecutivos ante este mismo rival y el último año contra Casademont Zaragoza.

Nuevo duelo frente a Alicia Flórez

En el Durán Maquinaria Ensino milita Elba Garfella, que se formó en L’Alqueria del Basket y en 2022 debutó con el primer equipo, inscribiendo de esta manera su nombre en el Mur dels Somnis. Por otro lado, está Alicia Flórez, jugadora del Valencia Basket que se encuentra cedida en estos momentos en Durán Maquinaria Ensino y que está realizando una gran temporada con un promedio de 11,6 puntos, 5,4 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 15 de valoración. Ha sido premiada como jugadora revelación de la LF Endesa y ha sido incluida en el quinteto ideal de la competición.

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El combinado gallego, dirigido por un Suso Garrido que ha sido nombrado mejor entrenador de la LF Endesa, tiene entre sus jugadoras a dos en el Top 10 de valoración de la LF Endesa. Lydia Giomi está en octava posición con una media de 14,6 puntos, 8 rebotes y 16,3 de valoración por partido. Alicia Flórez es la décima con una media de 11,7 puntos, 5,5 rebotes, 5,2 asistencias, 2 robos y 15,5 de valoración. Giomi también es séptima en anotación y quinta en rebotes. Flórez es tercera en asistencias.