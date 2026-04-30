Víctor García: "El equipo ha dado un paso adelante en estas últimas jornadas"
El centrocampista Victor García confía en el buen momento del equipo, que acumula tres partidos sin encajar goles y busca la victoria fuera de casa
Kevin Contreras
Matar o morir. En esa situación se encuentra el Levante UD. Actualmente ocupa la decimonovena posición de La Liga, con 33 puntos. Con 35, el Mallorca ocupa la decimoséptima, primera plaza fuera del descenso y que otorga la permanencia. El Levante UD se enfrenta este sábado 2 de mayo al Villarreal en La Cerámica, una prueba de fuego que deberá superar para meterse más que nunca en la pelea por la permanencia.
Victor García, centrocampista levantinista, admite la fortaleza de su rival, calificándolo como "uno de los equipos revelación de este año", pero también pone en valor el gran momento de forma de su equipo, que lleva tres partidos sin recibir un solo gol y suma dos victorias y un empate en las últimas tres jornadas. "Allí en casa son fuertes, pero nosotros también estamos en un buen momento" recuerda el centrocampista, que considera que el partido de ida en el 'Ciutat de València' fue un partido muy igualado y competido por parte de los dos equipos. "Intentaremos que sea un partido disputado, estar dentro del partido, trabajarlo mucho e ir a por los tres puntos", ha confesado a los medios oficiales del Levante.
El futbolista valenciano también ha querido darle valor al punto rescatado contra el Espanyol, pero con cierta pena al no haber podido sumar los tres puntos después de las ocasiones claras al final del partido. "Nos fuimos fastidiados, sobre todo, después de las dos ocasiones que tuvimos antes del final del partido. Pero con el tiempo yo creo que lo valoraremos de forma positiva" afirma García, que también ha destacado la gran mejora defensiva del equipo en los últimos partidos y la voluntad de sacrificio tanto suya como de sus compañeros, que no han bajado los brazos contra ninguno de los equipos a los que se han enfrentado. "Creo que el equipo ha dado un paso adelante en estas últimas jornadas y ojalá podamos seguir así -indica el jugador- El equipo está competiendo bien todos los partidos contra todos los rivales y tenemos que seguir así".
La importancia de la afición
El levantinista ha resaltado la importancia de la afición durante los partidos en casa: "Se está viendo en los partidos en casa que el equipo está dando ese plus de energía y concentración y sabemos que van a estar en Vila-real. Seguro que nos apoyan y estaremos encantados de darles la victoria". El Mallorca, primer equipo fuera del descenso, será el último partido del Levante como local esta temporada. Un partido en el que los jugadores necesitarán sentir toda la fuerza proveniente de la grada.
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