Carlos Álvarez pide sitio en el Levante UD

Cuidar a tus estrellas es clave para marcar la diferencia en la zona baja de la tabla, y para el Levante UD Carlos Álvarez es su estrella indiscutible. El joven sevillano que llegó como un descarte del Sevilla FC cayó de pie en el Ciutat de València y encandiló a su afición con una habilidad descarada con el esférico. Sin embargo, ya son cuatro partidos consecutivos en los que no entra en el once titular, ocupando su rol Olasagasti. No es posible quitarle méritos al medio vasco que ha dado dos pasos al frente, pero es ciertamente incomprensible que Carlos Álvarez no parta en el once de gala teniendo en cuenta lo diferencial que es dentro del conjunto levantinista.

Carlos Álvarez tras su salida desde el banquillo en el RCD Espanyol - Levante UD / Joan Monfort

El caso llama la atención dentro y fuera de Orriols. Uno de los futbolistas más diferenciales del equipo, elegido además como ‘MVP Granota’ 2024-25, ha pasado a tener un papel secundario justo en el tramo más delicado del curso. Y no parece haber un motivo evidente que lo justifique. Ni problemas físicos —ya superados— ni un bajón alarmante de rendimiento. Simplemente, no está.

Aún así, al sevillano no parece afectarle, ya que revolucionó el partido ante el RCD Espanyol con su entrada y casi le da victoria a su equipo. El equipo llegaba con bajas, en un contexto que invitaba a tirar de talento, pero Luís Castro volvió a reservarle de inicio. Su entrada en el minuto 72 fue, como tantas otras veces, un punto de inflexión. En apenas veinte minutos forzó la expulsión de Pol Lozano, dejó varios detalles de calidad en tres cuartos y rozó el gol con un disparo lejano al larguero que pudo cambiarlo todo.

Su temporada no estaba siendo especialmente brillante en números —tres goles y una asistencia—, pero su impacto va más allá de las estadísticas. Tiene ese tipo de fútbol que no se explica del todo. Es ese tipo de jugador diferencial que, con un pase o ruptura, puede romper un partido entero. De hecho, ya lo demostró en Burgos con el gol del ansiado ascenso, y lo sigue insinuando cada vez que pisa el campo.

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Carlos Álvarez, en la celebración del ascenso del Levante UD / F. Calabuig

La sensación, a estas alturas, es difícil de esquivar. Los de Luis Castro están compitiendo bien, pero la duda está en si pueden permitirse tener tanto tiempo en el banquillo a uno de sus jugadores más diferenciales. Carlos Álvarez, mientras tanto, sigue respondiendo en el césped.