La Euroliga expedienta al dueño de Panathinaikos por el incidente en el Roig Arena y la sanción puede ser de varios partidos

La Euroliga ha abierto expediente al dueño y presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, y la sanción, según pudo sabe EFE por fuentes conocedoras de estos procesos, podría impedirle la entrada a los siguientes partidos de su equipo al tratarse de un directivo reincidente.

En el tramo final del segundo partido de los cuartos de final entre el Valencia Basket y el Panathinaikos, disputado este jueves, Giannakopoulos, que estaba situado junto al banquillo de su equipo, se levantó y se dirigió con gestos airados a la mesa de anotadores y a los colegiados del encuentro, lo que provocó un importante revuelo en la zona.

Los árbitros recogieron en el acta la situación y, al acabar el encuentro, la Policía le abrió también un acta, junto a otros miembros de la expedición, por no haber seguido sus indicaciones y haber provocado una situación de tensión en el partido.

Al haber quedado reflejada la actuación del empresario griego en el acta del encuentro y, según el protocolo de la competición, la Euroliga le ha abierto un expediente al directivo.

Fuentes conocedoras de estos procesos explicaron a EFE que en principio la resolución del expediente debe llegar antes del próximo partido de la serie, que será el miércoles 6 de mayo en Atenas, y que la sanción puede ser grave, más aún por tratarse de un directivo que ya ha sido sancionado por actuaciones similares.

Su presencia en la Final Four

El castigo, apuntan estas mismas fuentes, además de una multa económica podría impedirle asistir a los encuentros que le queden al Panathinaikos esta temporada, en la que su club organiza en Atenas la Final a Cuatro -de la que su equipo está a un solo triunfo-, y también a los que tenga en el arranque de la siguiente campaña.

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Giannakopoulos arrastra un largo historial de multas, algunas de hasta 800.000 euros, y de partidos de sanción y tras la Final a Cuatro de 2025 le fue prohibida la entrada a los siguiente cinco partidos del Panathinaikos, una decisión que se espera marque el castigo que se prevé que se le imponga por sus acciones en el Roig Arena.