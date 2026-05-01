Euroliga sanciona al presidente del Panathinaikos por los incidentes en el Roig Arena

El Valencia Basket ha sido sancionado con cinco mil euros por la Euroliga por el lanzamiento de objetos a la pista en el segundo partido de los cuartos de final ante el Panathiniakos, según informó la competición este viernes.

El Juez Único de la Euroliga ha impuesto esta multa según el artículo 29.2.g del código disciplinario de la competición, por lo que lo entiende como una falta leve de una persona o un grupo de personas no identificado.

Tras acabar el partido, que el Panathinaikos ganó son una canasta sobre la bocina, se vivieron momentos de tensión en la pista en la celebración del equipo heleno, momento en el que se produjeron algunas escenas de tensión entre los jugadores de ambos equipos e integrantes de sus cuerpos técnicos. No obstante la resolución de la Euroliga indica que el lanzamiento fue "durante" el partido.

Ese mismo juez ha impuesto una sanción de 10.000 euros y de tres partidos de la Euroliga de su equipo sin poder asistir al pabellón en el que se jueguen al presidente del club griego, Dimitris Giannakopoulos, por haber accedido a una zona restringida.

Mesa de anotadores

Seis segundos antes del final del partido, el directivo dejó su silla junto al banquillo de su equipo y se fue por detrás de la mesa de anotadores y desde allí increpó a los árbitros, una acción que según el actual código se entiende como leve pero para la que la Euroliga propondrá endurecer las sanciones para la próxima campaña, según indicó la organización del torneo.

Por esa misma situación la Policía abrió un acta de propuesta de sanción a Giannakopoulos y a otros tres miembros del club griego que como su presidente desatendieron las indicaciones de los agentes y según estos pusieron en riesgo la seguridad del evento.

Además, el base estadounidense del Mónaco Mike James ha sido sancionado por parte del Juez Único con un partido de suspensión y 6.000 euros de multa por su actitud tras ser descalificado en el segundo encuentro de la serie que su equipo disputa contra el Olympiacos, no obstante la sanción queda suspendida temporalmente, sin que se indique el tiempo, y será ejecutada si el jugador infringe de nuevo el código disciplinario.

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nhp