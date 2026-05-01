Garuba hace olvidar a Tavares y el Real Madrid coloca el 2-0 en la serie

El Real Madrid dominó con claridad al Hapoel IBI Tel Aviv (102-75) y puso el 2-0 en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga, en la gran noche de Usman Garuba, crecido ante la baja por lesión de Walter Tavares, y de un Facundo Campazzo que continúa de dulce.

Un espectacular tercer cuarto, con 31 puntos, fue el preludio de una excelente segunda parte, que sirvió para que el Real Madrid sumase su segunda victoria de la serie y viaje a Botevgrad (Bulgaria) con pie y medio en la fase final.

Un imparable Campazzo con 23 puntos, secundado por Garuba, Maledon y Feliz, fueron los grandes protagonistas del conjunto español, que continúa sin perder esta temporada ante el Hapoel IBI Tel Aviv, al que ha ganado cuatro partidos hasta la fecha.

Sin Tavares como faro defensivo, Scariolo optó por su '5' más puro, Alex Len, como referencia interior de salida. El Real Madrid, con un sistema de cambios automáticos tras bloqueo, y pese a un par de acciones intimidantes de Len, sufrió para contener cerca del aro a Dan Oturu, el mejor del equipo israelí el miércoles, 13-17 (min.5).

Los locales tuvieron problemas en la ofensiva, con Mario Hezonja y Campazzo como únicos anotadores de salida. Sin embargo, la entrada a pista de Théo Maledon y Andrés Feliz fue una bocanada de aire fresco para el juego del Real Madrid, que se repuso con un parcial de 9-0 y cerró el primer cuarto por delante después de un espectacular mate de Garuba, 24-21 (min.10).

La energía de la segunda unidad local, con Garuba en su salsa, obligó al griego Dimitris Itoudis a pedir tiempo muerto dos minutos después de iniciarse el segundo acto, 30-24 (min.12).

El parón sirvió para que el conjunto israelí respondiera con Elijah Bryant y Chris Jones y enfriara las sensaciones del equipo merengue, 33-31 (min.16).

Un triple con falta adicional de Antonio Blakeney confirmó la mejoría del Hapoel, que se marchó por delante al descanso, 40-42.

La inclusión de Garuba y Feliz en el quinteto inicial a la salida de vestuarios encajó a la perfección con la dirección de un imparable Campazzo, en un Real Madrid que también despertaba el acierto de Hezonja desde el triple, 54-49 (min.25).

El trío Campazzo-Feliz-Garuba disparó a los suyos al anotar 17 de los 20 puntos del equipo en los seis primeros minutos del tercer cuarto, 60-51 (min.23).

El internacional español puso la máxima diferencia para los blancos, 13 puntos, a falta de dos minutos y medio (66-53), y recibió una atronadora ovación al ser sustituido.

El REal Madrid, guiado por la finura de Maledon, acabó el cuarto con 31 puntos y adquirió una buena renta, 73-62 (min.30), para encarar el último acto.

Un pique entre Campazzo y Micic desembocó en una técnica y en la eliminación por faltas personales del serbio, que volvió a cuajar una decepcionante actuación con cuatro puntos, 77-67 (min.32).

La salida del base fue acompañada por dos triples del argentino y Lyles y el Real Madrid comenzó a vislumbrar el 2-0 en la serie a falta de algo menos de siete minutos para el final, 83-67.

Ni siquiera una antideportiva pitada a Garuba, el más aclamado, y un amago de tangana, descentraron a los blancos, que alcanzaron una renta de 25 puntos, 93-68 (min.37).

Con todo resuelto, Scariolo dio entrada a un inédito Gabriele Procida, que tuvo tiempo para sumar cinco puntos y certificar un gran triunfo del Real Madrid y colocar el 2-0 en la eliminatoria.

Ficha técnica:

102 – Real Madrid (24+16+33+29): Campazzo (23), Abalde (2), Okeke (6), Hezonja (11), Len (2), -cinco inicial-, Feliz (11), Maledon (13), Llull (2), Procida (5), Deck (6), Lyles (8) y Garuba (13).

75 – Hapoel IBI Tel Aviv (21+21+20+13): Micic (4), Blakeney (9), Bryant (11), Wainright (6) y Oturu (19), -cinco inicial-, Jones (10), Edwards (3), Malcolm (9), Randolph (2), Odiase (-) y Madar (2).

Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Mehdi Difallah (Francia), Marcin Kowalski (Polonia). Señalaron falta técnica a Vasilije Micic (min.32) y Elijah Bryant (min.35), del Hapoel (min.32), y antideportiva a Usman Garba, del Real Madrid (min.35). Eliminaron por faltas a Micic (min.32).

Incidencias: segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 6.588 espectadores, todos ellos abonados y VIPs.

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Pedro Martín López