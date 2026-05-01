Panathinaikos carga duramente con Valencia Basket: agresiones, lanzamiento de objetos y acoso de la seguridad privada

El ingrediente que faltaba para el coctel explosivo que ha dejado la resaca del Valencia Basket - Panathinaikos lo ha añadido el conjunto heleno con un comunicado que, lejos de apaciguar los calientes ánimos, echa más gasolina al fuego.

Así, asegura comprender "la amargura de la gente de Valencia Basket por su derrota" pero considera que el "resultado desafortunado" para el equipo taronja "no puede justificar incidentes inaceptables", como "lanzamientos de objetos hacia nuestro banquillo durante el partido", "intervenciones de personal de seguridad de Valencia Basket hacia jugadores de Panathinaikos para impedirles que se levantaran a celebrar las canastas", explican. "¡Esto es algo que nunca ha sucedido en ningún estadio del planeta!", aseguran.

En este sentido, el conjunto griego, a cuyo presidente la Euroliga ha abierto expediente por su comportamiento, censura "los ataques injustificados de jugadores y responsables de Valencia Basket hacia nuestros jugadores y miembros del staff después del final del partido" y revela "la acción agresiva de Isaac Nogués hacia Kendrick Nunn", así como Vasilis Simtsak, asistente técnico, "quien simplemente se había acercado a saludar a los aficionados de Panathinaikos".

Presencia policial

Panathinaikos también critica que el personal de seguridad del Roig Arena "decidiera, de manera absolutamente injustificada, expulsar a oficiales de nuestro equipo de las instalaciones de la Roig Arena después del final del partido", además de calificar de "miserable" la conducta del citado personal "hacia todos los oficiales de KAE Panathinaikos AKTOR, llegando incluso al punto de empujarlos y obstruirlos en el desempeño de sus funciones, incluso durante el partido". Y desvela "los acosos del personal de seguridad del equipo español hacia los aficionados de Panathinaikos tanto en el primer como en el segundo partido de la serie". Por último, también critica la "decisión de la dirección del equipo español de llamar a fuerzas policiales a los vestuarios para retener ilegalmente al Sr. Dimitris Giannakopoulos porque, según el Acta del Partido, se dice que les dijo a los árbitros: "¡Pitan la falta! ¡Pitan la falta!""

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Panathinaikos cierra su comunicado resaltando que "indiscutiblemente uno de los equipos más históricos de Europa, con una enorme experiencia de innumerables partidos fuera de casa", y puntualizando que en el Roig Arena "vivió la peor hospitalidad y comportamiento en un estadio europeo", alertando que ha puesto todo lo ocurrido en manos de la Euroliga.