El Panathinaikos sigue incendiando: Publica el vídeo de Nunn burlándose de todo Valencia Basket
El conjunto griego no duda en postear en su cuenta de instagram un vídeo lamentable de su jugador riéndose de todos los jugadores y aficionados taronja
Rafa Jarque
Hay veces que algunos equipos no deberían tener ni licencia para competir, como ocurre con Panathinaikos. Y no por el nivel de su plantilla, que es inmenso, sino por la calidad humana de la misma. El conjunto griego ha demostrado en los dos partidos recientes disputados en el Roig Arena una actitud lamentable, provocando y burlándose siempre que han tenido ocasión.
El vídeo que la propia cuenta del club ha publicado en su cuenta de instagram es una buena prueba de ello. El Panathinaikos ha compartido el momento en el que, tras la canasta ganadora de Hayes-Davis, Kendrick Nunn se olvida por completo de celebrar con sus compañeros y se dedica a reirse de los jugadores y aficionados de Valencia Basket, con una mano haciendo el gesto de 'adiós' y con la otra tocándose sus partes íntimas.
- La Conselleria de Educación asegura ahora que presentará una propuesta salarial para los profesores “lo antes posible” para evitar la huelga
- El Gobierno baraja otra actuación para retener el megatravase de arena a las playas de Sagunt y Canet
- Dieciséis bandas y charangas se unen para reclamar 'condiciones dignas' en los actos falleros de Xàtiva
- Los profesores aprueban convocar la huelga indefinida desde el 11 de mayo
- Divorcio en Russafa: València aprueba la ZAS y aviva el conflicto entre vecinos y hosteleros
- Vuelve la huelga hoy a Metrovalencia
- Las obras del megacentro comercial de Turianova se inician en cuestión de días
- Llegan las primeras máquinas al Parque Comercial Infinity de Turianova