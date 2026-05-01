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El Panathinaikos sigue incendiando: Publica el vídeo de Nunn burlándose de todo Valencia Basket

El conjunto griego no duda en postear en su cuenta de instagram un vídeo lamentable de su jugador riéndose de todos los jugadores y aficionados taronja

Panathinaikos publica el vídeo de Nunn burlándose del Roig Arena

Panathinaikos publica el vídeo de Nunn burlándose del Roig Arena

Rafa Jarque

Hay veces que algunos equipos no deberían tener ni licencia para competir, como ocurre con Panathinaikos. Y no por el nivel de su plantilla, que es inmenso, sino por la calidad humana de la misma. El conjunto griego ha demostrado en los dos partidos recientes disputados en el Roig Arena una actitud lamentable, provocando y burlándose siempre que han tenido ocasión.

El vídeo que la propia cuenta del club ha publicado en su cuenta de instagram es una buena prueba de ello. El Panathinaikos ha compartido el momento en el que, tras la canasta ganadora de Hayes-Davis, Kendrick Nunn se olvida por completo de celebrar con sus compañeros y se dedica a reirse de los jugadores y aficionados de Valencia Basket, con una mano haciendo el gesto de 'adiós' y con la otra tocándose sus partes íntimas.

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