Las matemáticas dictan el futuro en LaLiga: estos son los puntos que necesitan Valencia y Levante para lograr la pemanencia

Ni juego ni sensanciones. Aquí hablan las matemáticas. Y lo hacen con dos ecuaciones muy distintas. Valencia CF y Levante UD afrontan las cinco últimas jornadas de LaLiga con la permanencia en juego. Aunque con porcentajes distintos de lograrlo. Los partidos ante Villarreal, en el caso granota, y Atlético de Madrid, para los de Mestalla, pueden marcar el futuro de ambos en la categoría.

En la clasificación actual, el Valencia suma 39 puntos y el Levante, 33, mientras Sevilla cosecha 34, Mallorca 35 y Alavés 36. Así el Valencia tiene prácticamente encarrilada su permanencia (tiene un margen de cinco puntos a falta de quince por disputar), mientras que el Levante sigue en el alambre, a tres de salir del pozo.

Pero, ¿qué probabilidades tienen granotas y blanquinegros de mantenerse en la Primera División en función de todos los resultados que se dieran en las cinco jornadas que restan? Según un estudio realizado por Fran Martínez, doctor en Didáctica de la Matemática, en el que se aplican hasta 20.000 combinaciones para cada uno de los dos equipos de la ciudad, las opciones de unos y otros, frutos de esos seis puntos de diferencia entre ambos, son considerables. Si el cálculo le concede al Valencia CF hasta 68,31% de opciones de salvarse incluso sin sumar más, el Levante requeriría hasta de ocho puntos para obtener un 86% de probabilidades de permanencia.

Probabilidades del Valencia de mantener la categoría en función de los puntos que logre / L-EMV

El caso del Valencia es el de un equipo al que le queda un calendario duro, sí, pero también un colchón que vale oro y con rivales que ahora mismo o cuando se enfrente a ellos puede que con nada en juego. Los de Mestalla tienen por delante una recta final de máximo voltaje: Atlético de Madrid en casa, Athletic en San Mamés, Rayo en Mestalla, Real Sociedad en Anoeta y Barcelona de nuevo en Mestalla. La lectura es clara: no le sobra nada, pero tampoco necesita una hazaña. Una sola victoria eleva su probabilidad de salvación al 99,61%; dos empates la colocan ya en el 97,54%; con cuatro puntos, la permanencia es virtualmente total.

La remontada del Levante

El Levante, por su parte, vive otra película. La suya no es solo de cálculo, sino de supervivencia pura. El calendario granota no concede tregua: Villarreal fuera, Osasuna en el Ciutat, Celta en Balaídos, Mallorca en casa y Betis a domicilio. Tres salidas exigentes y solo dos noches en Orriols para cambiar el destino. La primera, ante Osasuna, debe ser de obligación competitiva; la segunda, contra el Mallorca, directamente de vida o muerte.

El modelo aplicado por Fran Martínez coloca al Levante con una losa pesada, pero no definitiva. Según dicho cálculo, el conjunto que entrena Luís Castro debe sumar 8 puntos para escalar hasta el 86% de probabilidad de permanencia. Con siete puntos, las posibilidades del equipo de Orrios caen al 60%, con seis al 32% y con cinco, al 13%.

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Hay, sin embargo, un argumento al que agarrarse: el equipo de Luís Castro ha levantado un muro en el momento más delicado. El Levante acumula solo una derrota en ocho partidos y tres porterías a cero consecutivas, con Mathew Ryan como símbolo de una mejora defensiva que ha cambiado el ánimo del vestuario. Eso no maquilla el problema clasificatorio, pero sí explica por qué todavía hay fe para salvarse.