El Valencia Basket condena la "actitud deplorable" del presidente de Panathinaikos y pide sanción

El Valencia Basket elevó este jueves el tono de su protesta tras el segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos, que acabó con victoria griega por 105-107 después de una prórroga y una canasta sobre la bocina de Nigel Hayes-Davis. El triunfo coloca al conjunto ateniense con 0-2 en la eliminatoria, que ahora viaja a Atenas con el equipo de Pedro Martínez obligado a ganar para seguir con vida.

Más allá del desenlace deportivo, el encuentro terminó marcado por la actuación de Dimitris Giannakopoulos, presidente del Panathinaikos, situado junto al banquillo visitante. Según denunció el Valencia Basket, el dirigente se levantó en el tramo final del partido y se dirigió con gestos airados hacia la mesa de anotadores, provocando un revuelo en esa zona del Roig Arena.

El club taronja aseguró en un comunicado que la actitud de Giannakopoulos “rebasó cualquier límite” y la calificó de “deplorable”, al entender que trató de “influenciar e increpar a los árbitros”, algo que, según la entidad, quedó reflejado en el acta del partido. El Valencia añadió que el dirigente se negó a acatar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y generó “una tensión injustificable”, por lo que la Policía le abrió un acta, así como a otros miembros de la expedición griega.

"Una persona reincidente"

La entidad valenciana anunció que presentará una queja formal ante la Euroliga y reclamó a la competición que castigue “duramente” este tipo de comportamientos, que, a su juicio, dañan la imagen del baloncesto. El club recordó además que Giannakopoulos es “una persona reincidente”; el presidente del Panathinaikos ya fue sancionado recientemente por la Euroliga con 50.000 euros por declaraciones públicas y comentarios despectivos vinculados al clásico griego ante Olympiacos.

También Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, cargó con dureza contra el dirigente heleno en la rueda de prensa posterior. Tras felicitar al Panathinaikos por su victoria y por la calidad de sus jugadores, el técnico taronja calificó a Giannakopoulos de “impresentable” y pidió a la Euroliga que tome medidas porque, dijo, no puede permitir que “personajes como este” generen mal ambiente en la competición.

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El técnico del Panathinaikos, Ergin Ataman, compareció después visiblemente molesto y denunció la presencia de policías en las inmediaciones del vestuario visitante. Según su versión, los agentes pretendían detener a Giannakopoulos y al general manager del club griego, una situación que calificó de inédita en su carrera antes de abandonar la sala sin aceptar preguntas.