Pepelu: "Sabemos que Mestalla es exigente y lo respetamos, pero los que estamos dentro somos nosotros y esta vez no ha salido"
El jugador reconoció que la derrota contra el Atlético de Madrid fue "un palo muy duro" pero que "el domingo hay otro partido" para remar hacia la victoria
Pepelu fue el encargado de dar la cara ante los micrófonos de Movistar después del tropiezo del Valencia contra el Atlético de Madrid. Su cara fue un poema y sus palabras, también. Cortantes, pero directas. El capitán del Valencia reconoció que fue “un palo muy duro” y que Mestalla tiene que ser más justo con sus futbolistas, que, pese a que no le salgan las cosas, no dejan de intentarlo.
“Sí, ha sido un palo muy duro. No nos han salido las cosas y ya está. Sabemos que Mestalla es exigente y respetamos que tengamos que jugar con esto. Los que estamos dentro somos nosotros y esta vez no ha salido”, aseguró Pepelu en los micrófonos de Movistar, respetando la decisión del árbitro tras anular el gol de Umar Sadiq por falta sobre Musso. “Al final son decisiones de los árbitros. Ya está”.
Mente puesta en Bilbao
El Valencia, ni mucho menos, ha asegurado la permanencia. Ante un Atlético de Madrid repleto de suplentes fue incapaz de puntuar para descontento de Mestalla, que mostró su malestar en repetidas ocasiones ante la falta de intensidad de los de Carlos Corberán. No obstante, LaLiga no se detiene y el domingo frente al Athletic Club tendrán otra oportunidad para sellar, de una vez por todas, la salvación. “El domingo hay otro partido y remaremos para conseguir la victoria. Lo sentimos, lo hemos dado todo, pero no ha podido ser”.
- Detenido en València un profesor de música por un alijo de 650 gramos de alfa en plena investigación por las tres muertes por esa droga
- El TSJ invalida el contrato de basuras de la Mancomunitat de l'Horta Nord y se lo concede a la segunda adjudicataria
- Una empresa de desokupación comienza el desalojo de la finca de Visitación 35 de València
- Sale a exposición pública el PAI del Grao de València: 3.200 viviendas y rascacielos de hasta 40 alturas
- Los sindicatos suben la presión a Educación y concretan su exigencia en 500 euros brutos más al mes
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Auge comercial en València: los locales de Colón y Juan de Austria cuelgan el cartel de completo
- De la fantasía romántica a 'Comerás flores' o 'Han cantado bingo': los éxitos seguros de la Fira del Llibre y el Día de la Madre