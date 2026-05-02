Pepelu: "Sabemos que Mestalla es exigente y lo respetamos, pero los que estamos dentro somos nosotros y esta vez no ha salido"

Pepelu fue el encargado de dar la cara ante los micrófonos de Movistar después del tropiezo del Valencia contra el Atlético de Madrid. Su cara fue un poema y sus palabras, también. Cortantes, pero directas. El capitán del Valencia reconoció que fue “un palo muy duro” y que Mestalla tiene que ser más justo con sus futbolistas, que, pese a que no le salgan las cosas, no dejan de intentarlo.

“Sí, ha sido un palo muy duro. No nos han salido las cosas y ya está. Sabemos que Mestalla es exigente y respetamos que tengamos que jugar con esto. Los que estamos dentro somos nosotros y esta vez no ha salido”, aseguró Pepelu en los micrófonos de Movistar, respetando la decisión del árbitro tras anular el gol de Umar Sadiq por falta sobre Musso. “Al final son decisiones de los árbitros. Ya está”.

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Mente puesta en Bilbao

El Valencia, ni mucho menos, ha asegurado la permanencia. Ante un Atlético de Madrid repleto de suplentes fue incapaz de puntuar para descontento de Mestalla, que mostró su malestar en repetidas ocasiones ante la falta de intensidad de los de Carlos Corberán. No obstante, LaLiga no se detiene y el domingo frente al Athletic Club tendrán otra oportunidad para sellar, de una vez por todas, la salvación. “El domingo hay otro partido y remaremos para conseguir la victoria. Lo sentimos, lo hemos dado todo, pero no ha podido ser”.