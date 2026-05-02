La 'play list' de Mestalla: del 'Carlos vete ya' al 'mañana tres días libres'

Fiel a su la tradición de los últimos años de la era Meriton, el Valencia volvió a desaprovechar su enésima oportunidad. Y esta vez no era para avanzar en la Copa o mirar a los puestos europeos. Era una opción de sellar virtualmente la permanencia ante un Atlético de Madrid lleno de rotaciones y canteranos.

El Valencia de Carlos Corberán solo aguantó quince minutos. La presión alta le facilitó merodear el área de Muso, pero sin ocasiones claras. Pero dos pelotazos a la espalda de la defensa blanquinegra, desbaratados por fuera de juego, uno, y por Dimitrievski, otro, hicieron al equipo recular y refugiarse.

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Canticos y mofa

A partir de ese momento, la parroquia de Mestalla comenzó un concierto de viento y cánticos. Con la Curva como DJ, la grada entonó los ya clásicos 'Peter vete ya' y corberán dimisión' o 'jugadores, mercenarios', pero puso en liza nuevas, e ingeniosas, como 'Carlos vete ya' y, sobre todo, 'mañana, tres días libres', en alusión a las jornadas de descanso que el técnico concede a su plantilla. Y así fue hasta el pitido final, con algún que otro olé en señal de mofa por el dominio del juego rojiblanco.