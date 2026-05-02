Sergio De Larrea, invitado al Draft Combine 2026
El joven base de Valencia Basket, Aday Mara y Baba Miller participarán en las jornadas previas a la gran noche de las elecciones
El Combine se celebra del 10 al 17 de mayo, pero Larry podría recibir un permiso para realizarlo más tarde porque se encuentra en mitad de un momento importante con el club taronja
Rafa Jarque
Ya se ha hecho pública la lista de los 73 jugdores que participarán en el NBA Draft Combine 2026 y Sergio De Larrea es uno de los invitados. Se trata de unas jornadas previas a la gran noche de las elecciones en la que los jugadores tienen la oportunidad de mostrar parte de su potencial delante de todas las franquicias. Larry no será el único español presente: Aday Mara y Baba Miller, ambos en la NCAA esta campaña, también buscarán convencer a alguno de los equipos NBA.
De Larrea decidió hace una semana inscribirse y probar suerte en el próximo Draft de la NBA. El vallisoletano pudo haberlo intentado el año pasado, pero decidió completar otra temporada con Valencia Basket en la que ha seguido creciendo hasta convertirse en uno de los bases europeos con mayor proyección.
¿Cómo funciona el Draft Combine?
En estos encuentros previos, generalmente, los jugadores se someten a mediciones antropométricas, a pruebas físicas y también a ejercicios técnicos. Este año pruebas se realizarán del 10 al 17 de mayo en el Wintrust Arena y el Marriott Marquis de Chicago, según anunció este viernes la NBA, que avanzó que habrá del 8 al 10 de mayo un primer evento para jugadores de la G League, que después podrán participar también en el segundo encuentro.
Según lo estipulado en el convenio colectivo todos los jugadores invitados deben asistir y participar en el 'NBA Draft Combine' aunque la propia competición puede eximir a algunos invitados y requerirle que complete las actividades de esa cita en una fecha posterior.
En principio ese puede ser el caso de Sergio De Larrea, que el 10 de mayo tiene previsto un partido de la ACB con el Valencia Basket contra el Kosner Baskonia, el 12 podría tener que disputar el quinto encuentro de los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos, el 13 tiene otro de la ACB ante el Casademont Zaragoza y el 17 con el Surne Bilbao Basket.
En el caso de Mara y de Miller, tras haber acabado hace semanas su temporada en la NCAA con Michigan Wolverines y Cincinnati Bearcats respectivamente pueden tener más fácil asistir al evento.
El 'draft' de la NBA es un evento en el que las franquicias de la liga estadounidense se reparten los derechos de los jugadores de 22 o menos años y en el que, para tratar de igualar la competición, las que menos éxito deportivo han tenido recientemente pueden elegir antes.
¿En qué puesto del Draft podría ser escogido Sergio de Larrea?
Según los últimos Mock Drafts elaborados por los principales medios y portales estadounidenses, Sergio de Larrea está proyectado para ser escogido alredor del final de la primera ronda / principios de la segunda, es decir, entre el puesto 25 y el 40. En otros momentos de la temporada ha llegado a estar más alto, pero la competencia es feroz, especialmente en las universidades americanas.
En cualquier caso, todo dependerá de si un equipo se 'enamora' de De Larrea en el Combine y decide que es el jugador más interesante al que pueden aspirar.
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