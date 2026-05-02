Valencia - Atlético: la gran oportunidad de amarrar la permanencia en Primera

El Valencia CF afronta en la tarde de este sábado (16:15 horas, Mestalla) un duelo frente al Atlético de Madrid que debería ser determinante en la carrera de los pupilos de Carlos Corberán por amarrar cuanto antes la permanencia en Primera división. A pesar de los distintos caminos recorridos por ambos clubes en la última década, marcada por la negligente gestión de Peter Lim, el Valencia - Atlético es un clásico entre dos gigantes de LaLiga. Los datos así lo confirman. Hoy, el legendario estadio de la Avenida de Suècia alcanzará los 1500 partidos como anfitrión de la competición. De hecho, los atléticos suman dos temporadas menos en la élite del fútbol español que las 91 que reinan en el casillero valencianista, únicamente superado por las 95 campañas de Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club.

Sin embargo, las diferencias en la política de ambas entidades desde que el empresario de Singapur se hizo con la mayoría accionarial han definido la trayectoria de los últimos diez años. Mientras el Valencia acumula seis sin pisar Europa, el Atleti se presenta en Mestalla con todos los sentidos puestos en el sueño de meterse en la final de la UEFA Champions League ante el Paris SG o el Bayern de Múnich. Eso sí, primero, los de Diego Simeone deberán sacar de la ecuación al otro semifinalista, el Arsenal FC, con el que empataron el miércoles en el Metropolitano. Solo tres días después del choque de hoy (77 horas), los rojiblancos jugarán la vuelta de semifinales en Londres con toda la carne que le queda en el asador.

El ritmo de los de abajo obliga al Valencia a no relajarse

Lógicamente, con los deberes hechos en la competición doméstica, donde la ventaja con el quinto es de diez puntos, el partido en València es una piedra en las botas del Atlético. Una circunstancia que hace del partido una gran oportunidad para los valencianistas para acercarse de forma casi definitiva a la salvación. También, para romper la estadística entre ambos que con el paso de los años ha ido reafirmando las distancias actuales en la ambición de ambos proyectos.

El conjunto dirigido por Carlos Corberán llega reforzado tras ganar al Girona (2-1), instalado en la duodécima posición de LaLiga con 39 puntos, cinco por encima del descenso. Una victoria elevaría su casillero hasta los 42 puntos, una cifra tradicionalmente asociada a la permanencia, aunque en la presente temporada aún no ofrece garantías absolutas, sobre todo, si los de abajo del todo no aflojan su ritmo. En las últimas ocho jornadas, por ejemplo, rivales como Levante o Elche acumulan números a la altura de los mejores del torneo.

Más allá de la clasificación, el objetivo esencial, el duelo encierra otro aliciente: volver a ganar al Atlético en Mestalla, algo que el Valencia solo ha conseguido una vez en Liga en la última década. Un dato que añade peso histórico a la cita. El balance de los 85 partidos de Liga disputados entre ambos equipos en el estadio de Mestalla es de 41 victorias para los valencianistas, 20 empates y 24 victorias para los atléticos.

Solo una victoria en las diez últimas visitas del Atleti

No obstante, en las diez visitas más recientes de los rojiblancos, el Valencia perdió en cinco ocasiones y empató en cuatro. La única victoria desde la temporada 2015/16 hasta la actualidad se produjo hace dos campañas, en la 2023/24, en la que el equipo de Rubén Baraja ganó 3-0 gracias a un doblete de Hugo Duro y a un gol de Javi Guerra. La última vez que el Valencia recibió al conjunto madrileño en casa fue en la jornada 25 de la pasada Liga, el 22 de febrero de 2025, a la que el equipo de Corberán llegaba antepenúltimo con 23 puntos, mientras que el equipo de Simeone era tercero con 50 puntos.

En lo deportivo, el entrenador del Valencia recupera a Eray Cömert, ausente en los dos últimos compromisos, mientras pierde a Lucas Beltrán por molestias en la rodilla. De un modo u otro, el de Cheste mantendrá un once similar al de la victoria ante el Girona, con Pepelu retrasando su posición al eje de la zaga junto a César Tárrega, y con Unai Núñez ocupando el lateral derecho para dar respiro a Renzo Saravia.

En ataque, Filip Ugrinic o Hugo Duro —con más opciones para el suizo— cubrirán el vacío en la alineación titular que deja Beltrán.

El contexto del Atlético: rotaciones, bajas y la mente en Londres

El Atlético aterriza en València en una situación atípica. El equipo del ‘Cholo’, cuarto con 60 puntos, tiene prácticamente asegurada su presencia en la próxima Liga de Campeones vía Liga, lo que ha provocado que todas las miradas las tenga puestas en la semifinal europea frente al Arsenal. La exigencia de la eliminatoria, totalmente abierta tras el 1-1 inicial, y el escaso tiempo de recuperación física entre los partidos ante los ‘gunners’ condicionan de lleno el once atlético.

Solamente Jan Oblak apunta a repetir titularidad respecto al partido europeo del miércoles. El resto del once estará formado por jugadores menos habituales o con menor carga de minutos. Incluso se prevé la presencia de tres canteranos en el once.

A las rotaciones, se suman numerosas ausencias: Julián Álvarez y Giuliano Simeone no han viajado, al igual que Alexander Sørloth, José María Giménez, Pablo Barrios, Nico González, Marcos Llorente y David Hancko. Esta situación abre la puerta a futbolistas como Nahuel Molina, Robin Le Normand o Clément Lenglet, además de otros nombres menos comunes y varios jugadores del filial, condicionados por la normativa que limita su presencia simultánea a cuatro piezas sobre el terreno de juego.

Antoine Griezmann, en la imagen ante el Arsenal, entró en la lista para València, aunque el plan de Simeone es reservarlo / UEFA.COM

Al Atlético de Simeone le dan igual las suspicacias que puedan despertarse en el resto de rivales por la salvación, en especial tras las derrotas en una situación similar con el Sevilla y el Elche. El discurso del argentino es claro: los que salgan lucharán por los tres puntos.

Una oportunidad que va más allá de la clasificación

Asimismo, el Valencia no solo jugará hoy por acercarse a la permanencia, sino también por aprovechar un contexto irrepetible para volver a vencer a un grande y romper la racha de pesadilla contra los rojiblancos: un rival con rotaciones masivas, plagado de bajas y con la cabeza en Europa. La combinación de factores convierte este partido en una de las mejores ocasiones de la temporada para sumar tres puntos de alto valor. Esta temporada, el equipo de Corberán ha sido incapaz de ganar a alguno de los tres primeros. Hoy aumentan las opciones de que lo haga, pero para ello debe mostrar sobre el césped que su hambre es mucho mayor.

Mestalla, escenario histórico con 1500 partidos de Liga

El encuentro, por último, será especial para la afición local, ya que el Valencia disputará su partido número 1500 de Liga en Mestalla, el estadio con más encuentros en la historia de la Primera División.

Alineaciones probables:

Valencia: Dimitrievski; Unai Núñez o Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.

Atlético de Madrid: Oblak; Boñar, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Molina, Obed Vargas, Mendoza, Rayane; Baena y Almada.

Árbitro: José Luis Munuera (C. Andaluz).

Estadio: Mestalla.

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Hora: 16.15 (14.15 GMT)