¿Cuántos puntos necesita el Valencia CF para salvarse?

La victoria del Valencia CF frente al Girona le hizo dar un paso gigantesco hacia la permanencia en un momento en el que la zona baja de la clasificación vive momentos dramáticos por la gran cantidad de equipos que luchan por eludir el descenso a Segunda División.

Con el triunfo, los valencianistas alcanzaron los 39 puntos en la tabla y la afición salió preguntándose cuántos puntos le hace falta hacer más para certificar la salvación. Los cálculos estadísticos del especialista Fran Martínez (LaLigaEnDirecto) dejan claro que ese triunfo acercó mucho el objetivo... Y que el equipo está muy cerca de sellarlo.

En estos datos, calculados en base a los 20.000 escenarios posibles de las cinco jornadas, se refleja que el Valencia tendría más opciones de salvarse que de bajar incluso sin sumar ningún punto más. Con 39 puntos, las posibilidades de salvación serían de un 68,31 por ciento.

Si sumase uno más y se quedara en 40, las opciones de permanencia se dispararían hasta el 87,96 por cien, mientras que con dos, tres y cuatro puntos serían casi totales... Pero quedaría un pequeño resquicio de multiples carambolas que podrían cambiar el destino del club.

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El cien por cien, es decir, la permanencia asegurada por imposibilidad estadística de que suceda cualquier otra cosa, se conseguiría sumando cinco puntos y poniendo la salvación en 44 puntos, lo que sería la salvación más cara de todos los tiempos y es un escenario muy remoto.