FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI
La FIA estudia cambiar el horario de la carrera en Miami
La previsión de tormentas eléctricas en Miami genera dudas, ya que la legislación de Florida obliga a suspender la actividad deportiva en estos casos. La FIA y la F1 se reunirán en las próximas horas para plantear un cambio de horario de la carrera de este domingo, que se adelantaría
La FIA debatirá esta noche si es necesario modificar la hora de inicio del Gran Premio de Miami, en función de las últimas previsiones meteorológicas. Se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas para el domingo, lo que podría hacer necesario anticipar la hora de inicio de la salida.
Según el plan inicial, el GP de Miami comenzará a las 16.00 horas locales (22:00 horas en España) pero tras la sesión de clasificación se han previsto dos reuniones para decidir si esa franja horaria podría variar para esquivar las peores condiciones climatológicas que se esperan mañana.
En primer lugar, la FIA pedirá la actualización de los pronósticos meteorológicos, tras lo cual se celebrará una reunión con Liberty y los representantes de los equipos. Además se tendrá en cuenta la posibilidad de cambiar las carreras de Porsche Cup y F2, también en programa inicial del fin se semana.
Según la legislación del estado de Florida, si se detectan relámpagos en un radio de 8 millas del circuito, el evento debe suspenderse y los asistentes deben buscar refugio. Los aficionados pueden hacerlo en el Hard Rock Stadium, los comisarios en autobuses y los miembros de los equipos, en los garajes.
En este contexto habría que esperar treinta minutos y reanudar la actividad solo cuando no haya habido relámpagos durante media hora.
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