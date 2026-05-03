Antoine Griezmann vivió una tarde diferente en Mestalla. Lo que parecía una visita más del Atlético de Madrid al Valencia CF terminó dejando una de esas imágenes poco habituales en el fútbol español. Más allá del desastre valencianista con un partido terrible, parte de la afición valencianista decidió recibir con aplausos al delantero francés en lo que apuntaba a ser su última aparición en el feudo che. La escena sorprendió a algunos, desde luego. Sin embargo, Griezmann siempre ha despertado cierto respeto entre muchos aficionados por su trayectoria, personalidad y manera de entender el juego.

La relación entre Griezmann y Mestalla nunca ha sido especialmente tensa. Eso sí el francés ha dejado actuaciones destacadas en el campo valencianista, tanto con la camiseta de la Real Sociedad como posteriormente con el Atlético y durante su etapa en el FC Barcelona. Siempre ha sido un futbolista competitivo, incómodo para cualquier defensa y capaz de decidir partidos con muy poco. Sin ir más lejos el Valencia CF es la segunda víctima favorita de Griezmann, solo superado por el Athletic, con catorce goles en 27 partidos.

El internacional francés afronta el cierre de su etapa en LaLiga antes de emprender una nueva aventura lejos del fútbol español. Su posible salida deja atrás a uno de los futbolistas más determinantes del campeonato durante la última década.

Campeón del mundo con Francia, referente del Atlético y uno de los atacantes más completos de su generación, Griezmann ha sido durante años un fijo en las grandes noches del campeonato. Su inteligencia táctica, capacidad asociativa y olfato goleador le han convertido en un jugador diferencial.

Griezmann responde a Mestalla tras los aplausos

Por eso, el gesto de Mestalla tuvo cierta carga simbólica. Una especie de reconocimiento implícito a una carrera notable en España. Aplausos de parte de la grada de Mestalla. Ya tras el partido Griezmann agradeció en redes sociales el cariño de Mestalla en su última noche en Valencia: "Gracias Mestalla por los aplausos"

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Griezmann responde a Mestalla tras los aplausos / SD

Mestalla no suele regalar aplausos. Cuando lo hace, normalmente hay un motivo. Y en esta ocasión, parte del valencianismo quiso reconocer a un futbolista que, más allá de colores, ha marcado una época en LaLiga.