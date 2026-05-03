Otro revés taronja en Manresa en un final de infarto (104-102)

De nuevo salió cruz. El Valencia Basket no pudo mantener su ventaja ante el Baxi Manresa en un partido que se decidió en los últimos minutos y en el que la balanza se acabó decantando del lado de los locales, tras los errores y pérdidas de los últimos segundos y el acierto de un espectacular Retin Obasohan, artífice de la victoria manresana con 30 puntos. Un 104-102 que complica la lucha por la segunda plaza y que supone la cuarta derrota consecutiva de los taronja entre Liga y Euroliga, justo antes de viajar a Atenas para intentar el milagro de remontar una eliminatoria de playoff ante el Panathinaikos que está 0-2

Con las notables ausencias de Jean Montero y Jaime Pradilla por decisión técnica, al margen de la del lesionado López-Arostegui, Pedro Martínez apostó por un quinteto inicial con De Larrea, Omari Moore, Kameron Taylor, Matt Costello y Neal Sako, quienes no tardaron en abrir un parcial de 2-8 tras unos primeros minutos de asistencias de De Larrea a Taylor y Sako y tras dos acciones de Moore consecutivas.

La reacción local no se hacía esperar y tras un triple de Duke y una entrada de Bassas, volvía la igualdad al marcador (8-8). Los cambios llegaban tras una nueva canasta de Costello, con Darius, Badio y Reuvers entrando en la primera rotación. Poco después lo harían Key y Puerto y ya con el quinteto al completo cambiado, se lograba un parcial de 0-6 con acciones en la zona, en un primer cuarto con poco lanzamiento exterior y con el primer libre anotado, casi al final en las manos de Costello, que puso el 16-20.

Pese al poco acierto desde el 4,60, De Larrea lograba cerrar el primer cuarto anotando dos tiros libres para poner el 18-22, ya con todos los jugadores taronja con minutos y nueve anotadores diferentes.

Cruce de parciales

Ubal asumía la responsabilidad anotadora de los locales en la vuelta a la pista, con un triple y cinco puntos, pero los taronja encontraban el acierto en con asistencias de Nogués y Sako a De Larrea y Moore, con dos tiros libres de Sako y triples de Costello, y Key, que ponían el +10 en el marcador (26-36).

El partido parecía que se podía romper, pero en poco más de un minuto, los taronja encajaron un parcial de 10-0 que igualó el partido, justo después de un tiempo muerto de Pedro Martínez a 5:36 del descanso. El Valencia BC sufría para frenar a Obasohan y aunque el belga siguió haciendo daño tras el parón, los visitantes lograban sumar de tres en tres con triples de Darius, De Larrea y un Puerto que lograba también un 2+1. Dani Pérez, eso sí, reducía una diferencia que llegó a ser de +11 instantes antes del descanso, al que se llegó con un 48-56 tras un triple del base local.

Los taronja lograban maquillar sus malos porcentajes de tiros libres y triples al final, aunque se sumaron más errores de los habituales, sobre todo desde la línea de 4,60, en la que llegaron a anotar solo 5 de sus 11 primeros lanzamientos.

Respuesta a la reacción local

De Larrea, con una entrada, y Sako, tras rebote ofensivo, sumaban en la reanudación, pero el Baxi Manresa volvía a encontrar la inspiración de Obasohan para meterse en el partido y reducir la diferencia hasta un ajustado 59-60 tras un triple de Álex Reyes. El belga, por su parte, sumaba ya 17 puntos, siendo de largo el máximo anotador del partido hasta el momento.

Costello, el mejor de los taronja, daba oxígeno bajo el aro en el momento más oportuno y Reuvers y Puerto aumentaban la brecha hasta el 60-66, aunque el partido no acababa de romperse y los locales se acercaban de nuevo a dos puntos tras una canasta de Reyes y dos tiros libres de Dani Pérez.

Ambos equipos empezaban a sumar de tres en tres de nuevo, con un 2+1 de Ubal y un triple de Dani Pérez y con la respuesta taronja, con tres tiros libres de Darius y un triple de Badio, que volvía anotar poco después para poner el 72-78 y forzar el tiempo de Ocampo a 2:35 del final del tercer cuarto.

Ubal volvía a reducir diferencias, pero dos canastas seguidas de Sima tras asistencias de De Larrea y Key ponían el 74-82, obligando de nuevo al técnico local a parar el partido a 48 segundos del final del tercer cuarto. Y le salió bien frenar el partido. Bassas, en un tiro a media distancia y de nuevo un eléctrico Obasohan, con una espectacular entrada sobre la bocina, volvían a dejar todo abierto de cara al último período, con 78-82 en el marcador.

Obasohan, imparable

Los taronja no sacaban el máximo provecho de una antideportiva de Obasohan en la vuelta a la pista, con solo un punto de Taylor. Costello, además, se cargaba con la cuarta falta al medio minuto del último cuarto y se iba al banquillo, mientras Olinde no fallaba ninguno de sus tres tiros libres. Con Nogués en pista, el catalán forzaba una falta en ataque de Obasohan, pero una posterior de Key permitía al Baxi Manresa ponerse por delante (84-83) tras un triple de Reyes, con 8:35 por jugar.

Los de Pedro Martínez estaban en su momento más delicado, pero tres triples seguidos de Badio(1) y Darius (2) volvieron a disparar a los taronja en el marcador, con un 88-96 a 4;26 del final tras una nueva acción bajo el aro de Badio.

Los locales no bajaban los brazos y anotaban en sus siguientes posesiones por medio de Ubal y Olinde, pero Badio seguía respondiendo para mantener ventaja. De Larrea ayudaba también con un mate, aunque le seguía un triple de Steinbergs. Taylor sumaba de nuevo pero Obasohan, tras un rebote ofensivo, anotaba sobre la bocina y sacaba un 2+1 que aprovechaba para poner el 100-102.

Cada acción valía oro ya y tras un fallo de De Larrea entrando a canasta, de nuevo el belga castigaba a los visitantes con un triple que adelantaba al Manresa (103-102), obligando a Pedro Martínez a parar el partido a 52 segundos del final.

Darius fallaba en la siguiente posesión desde el 6,75 y una pérdida en saque de fondo de De Larrea hacia Reuvers dejaba a los locales con la opción de sentenciar el partido, algo que llegó de nuevo desde el tiro libre, en las manos de Reyes, que anotó el primero para fallar el segundo y agotarse el tiempo para que los taronja pudieran anotar (104-102).

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De nuevo salía cruz en un final de infarto y se encadenaban por primera vez en la temporada cuatro derrotas consecutivas, aunque las tres últimas bien pudieron caer del lado taronja. Sin tiempo de lamentaciones, toca reponerse para la próxima cita ante el Panathinaikos en Atenas, mientras se complica la lucha por la segunda plaza de la Liga Endesa.