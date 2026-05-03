Valencia Basket solventa el trámite en el Roig Arena y se medirá al Girona en semifinales (73-70)

Valencia Basket, no sin susto inicial, solventó el trámite ante el Ensino Lugo en el Roig Arena y logró la clasificación a las semifinales de Liga Femenina Endesa, donde se medirá al UNI Girona, que atropelló en su partido de cuartos al Leganés. A las de Rubén Burgos les costó igualar la intensidad inicial de las visitantes, que llegaron incluso a empatar la eliminatoria mandando de 13, pero poco a poco la maquinaria taronja fue carburando hasta completar una remontada liderada por Awa Fam, Elena Buenavida y Queralt Casas.

Nadie dijo que iba a ser fácil. Ni una renta de 13 puntos ni jugar en el Roig Arena segura nada cuando se trata de un partido de playoffs y de un rival correoso como el Ensino Lugo. Las gallegas, como si fueran más conscientes de lo que había en juego, empezaron mejor, más intensas en defensa y, sobre todo, con la muñeca más caliente. Giomi se hizo fuerte en la pintura y Haidara dominó el perimetro hasta obligar a Rubén Burgos a pedir el primer tiempo muerto con 2-8 en el marcador, siendo Elena Buenavida la única taronja que había logrado ver canasta.

Tras un ligero atisbo de reacción tras el tiempo muerto a cargo de Awa Fam y Anderson, el guion se mantuvo intacto: Haidara sacando provecho de sus penetraciones mientras su equipo ampliaba poco a poco la ventaja en el marcador (8-15). Al festival de su compañera se unió la taronja Alicia Florez, cedida en el Ensino, que conctó un triple que empezó a derivar en una ventaja peligrosa en el marcador. Tras un triple de María Araujo y la enésima canasta de Haidara, el primer cuarto acabó 11-22.

Inicio de la reacción

Con un aviso más que suficiente, VBC estaba obligado a reaccionar desde el segundo cuarto, aunque el inicio del mismo no fue precisamente ilusionante. Bosh encontraba una canasta sencilla, María Araujo solo conectaba un tiro libre y Van Schaik replicaba encestando los dos. Un 1-4 inical de nuevo peligroso, ya que empataba la eliminatoria tras los 13 puntos de ventaja que lograron las taronja en Lugo. El incendio, sin embargo, se encargaron de mitigarlo, de nuevo, Awa Fam y Elena Buenavida (18-27).

No bajaba los brazos el conjunto visitante, que seguía sumando con el poderío de Giomi y una Alicia Florez que estaba encontrando buenos tiros. Sin embargo, VBC no dejó que la ventaja volviera a crecer tanto, y fue recortando terreno gracias, sobre todo, a una providencial Awa Fam y a la incansable Buenavida. Leti Romero, con un triple en un momento clave, también puso su granito para manetener el marcador. Además, el cuarto no pudo acabar de mejor manera para un VBC en línea ascendente. Anderon hizo la penetración correcta y sumó dos puntos más sobre la bocina (32-38).

VALENCIA SPD VALENCIA BASKET - ENSINO LUGO / Eduardo Ripoll

Buenavida y Fam lideran el rodillo taronja

El partido había cambiado y el guion del primer cuarto ya era historia. Tras el descanso, VBC salió pareciéndose más al final del primer tiempo que al inicio, aunque eso no provocó que el conjunto rival arrojara la toalla. El tercer cuarto arrancó con Elena Buenavida y Awa Fam conectando de tres, mientras que el Ensino trataba de aguantar desde la línea de tiro libre.

Valencia Basket, a lo suyo. Cada vez mejor en defensa y más carburadas en ataque. El físico de Hillsman empezó a marcar la diferencia y la presión asfixiante de Leti Romero le permitió sumar otra canasta que dejó el marcador en un solo punto de ventaja para Ensino, que tuvo que parar el partido. Tras el tiempo muerto, Queralt encontró dos puntos en una gran acción colectiva y puso, por primera vez desde el 2-0 inicial, a VBC por delante en el marcador (49-48).

Poco le duró la ventaja a las taronja, porque Ensino aún tuvo un arreón final culminado con un triple de Féquiére que le permitió recuperar el mando. Un triple de Fiebich calmó un poco las cosas y dejó el partido 53-55 a falta del último cuarto.

Con el marcador tan igualado, VBC solo necesitaba un último esfuerzo para dejar el pase encarrilado teniendo en cuenta que traía un +13 de ventaja. Sin ganas de sufrir demasiado, las de Rubén Burgos continuaron con su línea ascendente en el incio del último periodo y volvieron a ponerse por delante en el marcador a falta de 5 minutos. Buenavida, Carrera y una gran Queralt se echaron el equipo a la espalda.

VALENCIA SPD VALENCIA BASKET - ENSINO LUGO / Eduardo Ripoll

Con la eliminatoria resuelta, el final del partido fue un mero trámite, además de una lucha por el orgullo de ganar el choque. Ensino puso las cosas difíciles y quiso aguantar el intercambio de canastas, pero la ventaja de talento taronja fue decisiva para llevarse, también, el partido de vuelta en el Roig Arena. El triple de Chery fue la guinda a la remontada taronja (73-70) hacia semifinales de Liga Femenina Endesa.

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