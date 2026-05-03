El Valencia Mestalla cierra la temporada con derrota

No tendrá ninguna trascendencia, pero el Valencia Mestalla cerró con derrota su gran final de temporada. Los de Óscar Sánchez no se jugaban nada después de certificar la permanencia matemática la semana pasada e hicieron muchas rotaciones en Olot, acabando el partido con derrota por dos goles a cero.

El Olot se adelantó de forma temprana con un doble disparo. El primero lo pudo repeler Raúl Jiménez, pero Salvans lo tuvo todo de cara para poner a los suyos por delante en el marcador. El gol durmió el partido y dejó patente que no había demasiado en juego para los blanquinegros y más allá de varias tímidas intentonas, el choque se marchó al descanso con esa corta renta para los catalanes.

Sin mucho cambio tras el descanso

El paso por vestuarios tampoco cambió demasiado la película. Los dos equipos lo intentaban de forma no demasiado agresiva y con disparos que tanto Raúl Jiménez como Pol Ballesté eran capaces de neutralizar cómodamente.

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En la mejor del conjunto catalán llegó el segundo, el de la sentencia, cuando Noha Marong aprovechó un rechace tras la gran intervención de Jiménez para terminar batiéndole y poner a los suyos dos por delante. El resultado no se movería, pero dio la oportunidad de ver en acción a jugadores juveniles como Alin Gera, Rubi, Alejandro Estévez o Iker Herrera.