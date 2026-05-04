Ángela Martínez logra su segunda plata consecutiva en la Copa del Mundo

La nadadora valenciana Ángela Martínez ha comenzado de forma espectaclar la temporada en la Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas, sumando dos medallas de plata consecutivas que la encumbran a la elite indiscutible de esta disciplina deportiva. El viernes 24 de abril, Ángela conseguía una espectacular medalla de plata en la Copa del Mundo de Ibiza. Sólo siete dísa más tarde, este pasado viernes 1 de mayo, la nadadora ilicitana, integrante del Proyecto FER, repetía la gesta: segunda posición en la prueba celebrada en Golfo Aranci, Italia.

Sólo Moesha Jonhson superó a la ilicitana

En ambas travesías, Ángela alcanzó el máximo premio al que podía aspirar. En la actualidad, en el circuito mundial de las aguas abiertas, Moesha Johnson ejerce un dominio casi incontestable. La nadadora australiana se ha adjudicado las tres Copas del Mundo que se han desarrollado desde el inicio de 2026. En Italia, la australiana fue la única que de nuevo fue capaz de superar a Ángela Martínez, que se subió al segundo escalón del podio. Moesha Johnson, que ya se impuso en Ibiza la semana anterior, marcó un ritmo durísimo desde el comienzo imponiéndose con 1:54:12. Ángela Martínez, plata en el 10k en la etapa anterior en la isla española, volvió a rendir de forma espectacular y acabó de nuevo segunda a 25 segundos de la 'aussie' (1:54:37). Cerró el podio la gala Jouisse con 1:54:38.

Balance muy positivo

"Ha sido una carrera bastante dura. No nos esperábamos utilizar neopreno, pero me he encontrado muy bien a pesar de ser dos Copas del Mundo seguidas. Estoy muy contenta y ahora toca recuperarme bien para estar al 100% para el knock out y el relevo", aseguraba Martínez, que en 2025 ya logró el subcampeonato global de esta prestigiosa World Cup de la modalidad de aguas abiertas.

Ángela Martínez, en el podio / Federación Española de Natación

Balance técnico del staff técnico RFEN: "Muy contentos por la medalla de Ángela. Repetir dos semanas seguidas tiene mucho mérito, con todas tus rivales y con la condición del neopreno. Hacía tiempo que no había una con neopreno. También hay que reseñar que hemos vuelto a tener más de una deportista en el TOP-10. María ha sido décima. Ha demostrado una buena capacidad de adaptación también. Candela y Paula han estado bien también, a la cola del grupo de cabeza casi toda la carrera. Paula se ha descolgado en la última vuelta y Candela ha sido 17ª. En general, esta etapa de Golfo de Aranci en 10k hacemos un balance positivo. Con cosas que mejorar, por supuesto".

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Entró en el TOP-10 una brava María de Valdés (10ª con 1:55:00), Candela Sánchez fue 17ª con 1:56:26 y Paula Otero fue 25ª con 1:57:47. Espectacular el nivel de las españolas. La siguiente Copa del Mundo de aguas abiertas está prevista para el 20 de junio. Será en Setúbal, Portugal.