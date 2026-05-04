Así se repartirán las 70.000 plazas del Nou Mestalla: un estadio con mayoría de aforo popular, peso VIP y casi medio campo en la grada alta

El Nou Mestalla dibuja ya, al menos sobre el papel mientras las obras avanzan a buen ritmo, una radiografía bastante precisa de cómo se distribuirán su nuevo aforo. En concreto, el estadio alcanzará una capacidad de 70.044 espectadores, repartidos entre grada baja, grada media, palcos y grada alta. La foto general deja una idea clara: el grueso del público se concentrará en las zonas más altas, mientras que los anillos inferiores reservarán una parte importante de su espacio para hospitality, zonas premium y asientos adaptados. Las plazas VIP alcanzan las 6500, cerca del 10% del total del estadio.

El primer anillo: una grada baja con mucho peso popular, zona joven y Club VIP

La grada baja será el primer gran cinturón del Nou Mestalla y albergará 22.007 localidades. En ese nivel convivirán distintos perfiles de asiento. El bloque principal lo formarán 18.248 asientos convencionales, a los que se añadirán 2.036 plazas de “Grada Jove” en el fondo norte, pensadas para concentrar animación y ambiente.

Junto a ese aforo más popular, la planta inferior reservará un espacio importante para la experiencia premium. Habrá 984 asientos Club VIP, además de 15 asientos Club VIP accesibles, y también 104 mini palcos en la zona de los banquillos visitantes. Es decir, la grada baja no solo será la puerta de entrada del público más cercano al césped, sino también uno de los focos de mayor valor comercial del recinto.

Asientos vip en una de las gradas del futuro estadio / L-EMV

En materia de accesibilidad, este anillo será además el más importante de todo el estadio. Aquí se ubicarán 188 espacios para usuarios en silla de ruedas y acompañantes, así como 432 asientos PMR para personas con movilidad reducida, todos ellos en una zona de acceso más sencillo y directo. La conclusión es evidente: la grada baja será, al mismo tiempo, la más diversa en tipos de asiento y la más sensible en términos de accesibilidad.

El segundo anillo: la grada media, entre tribuna, protocolo y público general

Por encima de la cota inferior aparecerá la grada media, con un total de 14.675 plazas. Será un anillo de perfil más institucional y más equilibrado entre público general, representación y producto premium. En esa planta se repartirán 363 asientos Tribuna Gold VIP+, 148 asientos de Presidencia y 40 espacios para sillas de ruedas y acompañantes. A ello se sumarán dos grandes bolsas de tribuna convencional: 2.294 asientos en Tribuna Oeste y 3.234 en Tribuna Este. El resto del anillo quedará completado por 8.596 asientos de público general en las zonas norte y sur.

L-EMV

La grada media, por tanto, funcionará como una bisagra entre el estadio más comercial y el estadio más masivo. No tendrá el volumen de la grada alta ni la cercanía al campo de la grada baja, pero sí concentrará una parte relevante del negocio premium, del protocolo y de la visión más cómoda del partido.

El cinturón de palcos: un estadio pensado también para Hospitality

Uno de los rasgos más marcados del reparto del Nou Mestalla será la presencia de un área específica de palcos, con 1.973 plazas. Aunque porcentualmente representa una porción pequeña del aforo total, su peso económico y corporativo será notable.

Ese bloque se dividirá en varias categorías. Habrá 141 plazas Diamond Club, el producto más exclusivo; 468 plazas de palcos VIP en el lado oeste; 215 plazas de palcos VIP en la zona de oficinas del club; y 227 plazas de palcos VIP en el área hospitality. A ello se añadirán 522 suites Superbox en el lado este, otro de los formatos de mayor valor dentro del estadio.

Zona de hospitality del futuro Nou Mestalla / L-EMV

Además, el reparto incluye 400 espacios todavía sin terminar en norte y sur, integrados dentro de este paquete de palcos. Esa cifra revela que el mapa del anillo premium no solo está diseñado para el presente, sino también para futuras adaptaciones o desarrollos comerciales.

El tercer anillo: la grada alta será el gran pulmón del estadio

Si hay una zona llamada a sostener el verdadero volumen del Nou Mestalla, esa será la grada alta. Su aforo total alcanzará 31.389 localidades (45% del total), lo que la convierte en el gran pulmón del recinto y en la principal fuente de capacidad popular. El reparto interno de este anillo será muy claro. En el primer nivel de la grada alta habrá 14.902 asientos de público general, mientras que el segundo nivel aportará otros 16.201. Es decir, solo entre ambos bloques se reunirán 31.103 plazas destinadas al espectador convencional.

A esa cifra se añadirán 254 asientos de tribuna de prensa, ubicados en la zona central, y 32 espacios para sillas de ruedas y acompañantes. La grada alta no solo concentrará público; también asumirá la mayor parte de la infraestructura mediática del estadio en su versión actual. En esta tercera grada estará ubicada la afición visitante, cuyo acceso será desde la calle Amics del Corpus y con una torre propia.

Panorámica del futuro Nou Mestalla / VCF

Prensa y accesibilidad: dos capítulos estratégicos

La zona de prensa quedará situada en el sector central de la grada alta, con esos 254 puestos para periodistas. Es la cifra prevista para la configuración actual, aunque el estadio ya está preparado para ampliar ese espacio con vistas al Mundial 2030, donde las necesidades de cobertura serán muy superiores.

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La accesibilidad, por su parte, aparece repartida en dos grandes categorías. Por un lado, el estadio contará con plataformas o espacios para usuarios en silla de ruedas y acompañantes, distribuidos sobre todo en la grada baja, pero también presentes en grada media y alta. Por otro, dispondrá de 432 asientos PMR, todos ellos situados en la grada baja. A eso se añaden las 15 plazas Club VIP accesibles, integradas en la oferta premium. En conjunto, el diseño deja claro que la adaptación no será un elemento residual, sino una parte estructural del aforo. Cabe puntualizar que el Nou Mestalla contará con 19 ascensores adaptados a entornos de alta afluencia y uso intensivo, característicos de los grandes recintos deportivos.