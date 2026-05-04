Oficial: El Villarreal y Marcelino separan sus caminos: fin a una etapa histórica en La Cerámica

El Villarreal CF y Marcelino García Toral separan sus caminos. El club amarillo y el entrenador asturiano han anunciado este lunes que el técnico no continuará al frente del equipo la próxima temporada. La decisión llega de mutuo acuerdo, en un contexto marcado por la disparidad de criterios deportivos de cara al futuro proyecto del Submarino, pero también desde el respeto y el agradecimiento a una etapa de enorme valor competitivo.

La salida de Marcelino pondrá fin a su segunda etapa en el Villarreal, iniciada en noviembre de 2023 y que se cerrará en junio de 2026. Habrán sido dos temporadas y media en las que el técnico asturiano ha devuelto estabilidad, ambición y resultados a un equipo que volvió a engancharse a la élite de LaLiga y que ha conseguido un hito sin precedentes para la entidad: clasificarse dos temporadas consecutivas para la Champions League.

El Villarrealy Marcelino García Toral han anunciado este lunes que el técnico no continuará al frente del equipo la próxima temporada. / Gabriel Utiel

Un adiós pactado y sin ruptura

La marcha de Marcelino no se produce por una cuestión de resultados. Al contrario, el técnico se despedirá después de haber cumplido con creces los grandes objetivos deportivos del club. La clave está en la planificación de futuro. El Villarreal y entrenador mantienen diferentes puntos de vista sobre el rumbo deportivo que debe tomar el proyecto, una circunstancia que ha llevado a ambas partes a entender que lo mejor era cerrar la etapa al término del curso.

El club, en cualquier caso, trasladará su agradecimiento total a Marcelino por su trabajo, implicación y rendimiento. La relación entre las partes queda marcada por los éxitos y por una trayectoria común que ha situado al asturiano como una de las figuras más importantes de la historia reciente del Villarreal.

El Villarrealy Marcelino García Toral han anunciado este lunes que el técnico no continuará al frente del equipo la próxima temporada. / Villarreal CF

El entrenador con más partidos y victorias del Villarreal

Marcelino no se marcha como un técnico cualquiera. Se va como el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Villarreal CF. Si completa el calendario previsto hasta final de temporada, cerrará su trayectoria amarilla con 298 encuentros oficiales entre todas las competiciones.

A ese registro se suma otro dato de enorme peso: Marcelino ostenta también el récord de victorias en el banquillo del Villarreal, con 144 triunfos hasta la fecha. Son cifras que explican la dimensión de su influencia en el club y que lo colocan por encima de cualquier otro entrenador en términos de continuidad, impacto y rendimiento.

El Villarrealy Marcelino García Toral han anunciado este lunes que el técnico no continuará al frente del equipo la próxima temporada. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Primera etapa: ascenso, Europa y consolidación

La historia de Marcelino con el Submarino empezó en enero de 2013, en un momento decisivo para la entidad. El equipo militaba en Segunda División y necesitaba regresar cuanto antes al lugar que consideraba propio. El técnico asturiano logró el ascenso a Primera División y abrió un ciclo de crecimiento inmediato.

Entre 2013 y 2016, Marcelino no solo devolvió al Villarreal a la élite, sino que lo consolidó como un equipo europeo. El Submarino recuperó competitividad, identidad y fiabilidad, volvió a clasificarse para competiciones continentales y alcanzó cotas de prestigio, como las semifinales de la Europa League. Aquella primera etapa terminó en agosto de 2016, pero dejó una huella profunda en la memoria amarilla.

Marcelino García Toral, ilusionado en una rueda de prensa previa a un partido de Champions League del Villarreal de la presente temporada. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Segunda etapa: reconstrucción y doble billete a la Champions

Su regreso en noviembre de 2023 tuvo un punto de urgencia. El Villarreal atravesaba una situación compleja y Marcelino volvió para ordenar el equipo, recuperar confianza y reconstruir una dinámica competitiva. Lo consiguió. Primero estabilizó al grupo; después, lo llevó de nuevo a pelear con los mejores.

El gran legado de esta segunda etapa será la doble clasificación consecutiva para la Champions League. Ese logro supone un salto histórico para el Villarreal, tanto en lo deportivo como en lo institucional, y refuerza la figura de Marcelino como uno de los grandes arquitectos del crecimiento moderno del club.

El Villarrealy Marcelino García Toral han anunciado este lunes que el técnico no continuará al frente del equipo la próxima temporada. / Manolo Nebot Rochera

El Submarino abre una nueva etapa

La decisión implica ahora que el Villarreal deba abrir un nuevo ciclo en el banquillo. Lo hará desde una posición de fuerza, con el equipo clasificado para la máxima competición continental, una plantilla competitiva y una estructura deportiva que deberá definir el siguiente paso.

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Marcelino, por su parte, cerrará su segunda etapa en el Estadio de la Cerámica con el reconocimiento del club y de una afición que lo identifica con algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del Submarino. Dos etapas, casi 300 partidos, un ascenso, Europa, Champions y un legado difícil de discutir.