La periodista Paloma del Río, "la voz de los Juegos Olímpicos", desvelará historias del olimpismo en la UPV

La periodista Paloma del Río, una de las voces más reconocibles, respetadas y autorizadas del periodismo deportivo español, “la voz de los Juegos Olímpicos”, será la gran protagonista el próximo 28 de mayo del tercer y último encuentro Leer conCiencia de la Universitat Politècnica de València.

El encuentro, que será conducido por el periodista Luis Zurano, girará alrededor del nuevo libro de Paloma del Río Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos. Se celebrará a partir de las 18.30 horas en el salón de actos del edificio Nexus de la UPV.

La periodista Paloma del Río estará en Leer conCiencia el 28 de mayo. / UPV

¿Sabías que unos Juegos Olímpicos llegaron a coordinar, en plena ceremonia inaugural, a más de mil cuatrocientos cantantes repartidos por cinco continentes interpretando en directo la misma pieza musical? ¿O que, en Atenas, un atleta asaltado en plena maratón terminaría encendiendo el pebetero doce años después, convertido en símbolo del espíritu olímpico? ¿Y que una organización olímpica intentó convencer al COI de que sus obras avanzaban según lo previsto… proyectando grabaciones preparadas como si fueran imágenes en directo?

Estos son algunas de las “historias olímpicas” que Paloma del Río narra en su libro y que desgranará en este encuentro en la UPV. Pocas personas han vivido los Juegos Olímpicos con tanta intensidad, constancia y dedicación como Paloma del Río. Durante décadas, su narración ha acompañado a millones de espectadores, convirtiéndose en referente indiscutible a la hora de contar el olimpismo con rigor, sensibilidad y pasión.

Cómo asistir al evento

El acceso será libre, hasta completar el aforo. Puedes reservar tu plaza completando este formulario. Después del encuentro, Paloma del Río firmará ejemplares de sus libros a quien lo desee. Y quien quiera, podrá adquirirlo también, gracias a la colaboración de la librería "La Traca", de Benimaclet.

Esta actividad se enmarca dentro del plan anual de comunicación y divulgación científica de la UPV y cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.