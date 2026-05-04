El Roig Arena estrena el Museo & Tour de Valencia Basket el 15 de mayo para vivir la historia del club

Valencia Basket inaugurará el próximo 15 de mayo su nuevo Museo & Tour en el Roig Arena. Esta nueva actividad llega como alternativa de ocio tanto para los amantes del club y el baloncesto, como todos aquellos que quieran divertirse metiéndose en la piel de un jugador y poner a prueba sus habilidades. Un pequeño museo para vivir la historia, y una zona interactiva para disfrutar en primera persona.

El espacio ofrecerá desde repasar la historia o revivir el momento de la consecución de los últimos títulos, a poner a prueba tus conocimientos, reflejos, tiro y capacidad de salto. El nuevo Museo & Tour será una experiencia apta para todos los públicos. Ya seas seguidor del club y del baloncesto, o quieras descubrirlo por primera vez, tendrás distintas estaciones y actividades que harán que te sientas uno de los protagonistas sobre el parqué. En este sentido, los días en que la actividad deportiva lo permita, se podrá disfrutar de un pequeño recorrido por las zonas de trabajo del club y conocer más de cerca el día a día del equipo. Además, siempre que la actividad del recinto lo permita, vivirás una espectacular vista panorámica del Roig Arena desde el interior.

El acceso al Museo & Tour de Valencia Basket estará situado en el interior de la tienda del Club, en el Roig Arena. Una vez allí, tras haber comprado su entrada, los asistentes recibirán una pulsera para jugar en la zona interactiva, que podrán guardar como souvenir de la visita, y serán acompañados en un formato de visita guiada.

Estos son los precios de la actividad

Museo & Tour: 20,00€ (mayores de 12 años), infantil (4-12 años) 17,00€. Para los abonados o Amica Taronja, 8,00€.

20,00€ (mayores de 12 años), infantil (4-12 años) 17,00€. Para los abonados o Amica Taronja, 8,00€. Solo museo: 12 euros para mayores de 12 años y 10 para infantiles. Abonados: 6 euros.

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En un futuro, se prondra en marcha el formato Visita-Experiencia en día de partido, opción que que incluye además del Museo, ver el calentamiento del equipo, la salida desde el túnel y catering, siendo imprescindible tener entrada o abono para realizar la experiencia. El precio, 90 euros para público general y 60 para abonados.