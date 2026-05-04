La selección valenciana de atletismo de pruebas combinadas salva un bronce pese a las lesiones

La selección valenciana de atletismo de pruebas combinadas ha logrado un épico tercer puesto después de las lesiones el primer día de Carmen Ramos y Andreu Boix, dos de los pilares fundamentales del combinado valenciano. La medalla de bronce, fruto de la actuación de Jorge Dávila y los atletas sub20 Mateo Lozano, Lorena Valero y Lara Cruz, es la recompensa obtenida tras superar todos los contratiempos del primer día. La competición, disputada en el Estadi del Túria, culminó con el triunfo de la selección gallega y con el segundo puesto de Cataluña, pero con la selección valenciana asegurando un futuro lleno de triunfos.

Jorge Dávila, de la selección valenciana de combinadas, lanzando el disco / FACV

La Comunitat Valenciana, que había ganado siete de las últimas ocho ediciones y partía como gran favorita, llegaba con problemas de lesiones desde antes de comenzar la competición. Manoli Alonso, jefa del equipo valenciano, no pudo contar con deportistas de la talla de Jorge Ureña, Pablo Roelas, Claudia Conte o Tayb Loum, habituales en las convocatorias de la seleccionadora valenciana. Durante la competición, Ramos y Boix se unieron a la enfermería que cargaba la selección valenciana, dejando toda la responsabilidad en Jorge Dávila, que cargó el equipo a sus espaldas siendo el tercer atleta con mejor puntuación del campeonato.

La juventud al rescate

A Jorge, el más veterano del equipo y un habitual en los podios nacionales, le acompañaron en la épica Mateo Lozano, Lorena Valero y Lara Cruz. Lozano, pupilo de Alonso nacido en 2007, realizó una segunda jornada al nivel de los más experimentados. Mejoró su marca personal en las cinco pruebas que disputó y obtuvo siete nuevos récords en las diez pruebas del decatlón -lanzamiento de peso, 400m, 110 metros vallas, lanzamiento de disco, pértiga y jabalina y 1.500m-. Por su parte, Valero, de 17 años, mejoró su tope en el heptatlón y logró mejorar sus marcas personales en cuatro de las siete pruebas -peso, 200m, jabalina y 800m-, mientras que Cruz, con 18 años, también mejoró su marca en heptatlón y batió sus topes personales tanto en 200m como en salto de longitud.

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Los valencianos lograron quedarse con un tercer puesto que sabe a victoria después de las adversidades que los de Manoli Alonso han tenido que superar. No pudieron vencer como locales, pero se mantienen como los máximos galardonados de la competición desde que esta instauró la clasificación única para hombres y mujeres en 2012, habiendo ganado 7 de estas. Galicia y Cataluña, campeona y subcampeona, lograron 24.434 y 24.321 puntos respectivamente, mientras que la C. Valenciana no pudo pasar de los 24.273.