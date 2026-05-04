¿Qué tres equipos descienden si se dieran los resultados de la primera vuelta? Así acabaría la clasificación de LaLiga
Hay uno de los clubes implicados en la lucha por la permanencia que no sumó ningún punto contra los rivales que le faltan por jugar
Andrés García
La lucha por la permanencia está que arde para desgracia de tres de los cuatro equipos valencianos de LaLiga. El Valencia CF, el Levante UD y el Elche CF afrontan las últimas cuatro jornadas del campeonato con opciones reales de descenso. La clasificación asusta con hasta ocho equipos en seis puntos desde los 39 puntos del Valencia (12º) hasta los 33 del Levante (19º). Y lo peor puede estar por llegar porque todos los implicados estarán muy pendientes de lo que pase esta noche en el Sánchez Pizjuán. Una victoria del Sevilla contra la Real Sociedad, con la plaza europea y sin ya nada en juego, podría convertir la zona roja en un infierno. Si ganan, los de Luis García meterán al Alavés (36 puntos) en descenso y al resto de equipos en un buen lío.
Por el horizonte asoma uno de los finales de temporada más apretados de la historia. Nadie sale lo que puede pasar. Pero, ¿cuáles serían los tres equipos que descenderían a segunda división en el caso de que se repitieran los resultados de la primera vuelta? Estos son los puntos que sumaron los equipos implicados en los emparejamientos de la primera vuelta: Valencia, +5 puntos de 12; Espanyol, +10 de 12; Elche, +4 de 12; Mallorca, +5 de 12; Girona, +3 de 12; Alavés, +4 puntos de 12; Sevilla, 0 de 12; Levante, +2 de 12; y Oviedo, +2 de 12.
Así quedaría la clasificación
Con estos resultados de la primera vuelta, los tres equipos que descenderían a segunda división serían el Oviedo (30 puntos), el Levante (35) y el Sevilla (34), el único equipo que sumó cero puntos en sus enfrentamientos de la primera vuelta. El conjunto hispalenese perdió contra los cinco equipos contra los que le falta jugar: Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Sevilla. Si se dieran los resultados de la primera vuelta, la permanencia se quedaría en 40 puntos (Alavés) y el Valencia (44) y el Elche (42) estarían salvados. Con esos resultados de la primera vuelta, la clasificación acabaría así:
14. ESPANYOL 49
13. VALENCIA 44
14. MALLORCA 43
15. ELCHE 42
16. GIRONA 41
17. ALAVÉS 40
18. LEVANTE 35
19. SEVILLA 34
20. OVIEDO 30
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