Los motivos de la no continuidad de Marcelino: El "no" que da paso a Iñigo Pérez

Tomar decisiones tan trascendentales como la de cambiar el rumbo del club y prescindir de quien te ha llevado al mayor éxito deportivo durante las dos últimas temporadas no es fácil. Ese es el papel que ha tenido que desempeñar Fernando Roig Negueroles.

El consejero delegado del Submarino quiere darle otro aire deportivo y económico al club y, por dicho motivo, ha tenido que decirle «no» al entrenador que ha clasificado por dos veces consecutivas por primera vez en la historia al Villarreal CF a la Champions League: Marcelino García Toral.

Un adiós que no ha sido fácil. Mediterráneo te explica los motivos por los que el Submarino y el técnico asturiano han decidido separar sus caminos.

Marcelino, en el centro junto a Fernando Roig y Fernando Roig Negueroles, en un partido de la UEFA Youth League. / Toni Losas

Meses de negociaciones

La decisión llega después de meses de conversaciones internas en las que ambas partes han mantenido una relación cordial, pero no han logrado coincidir en el proyecto deportivo ni en la duración del nuevo contrato.

La entidad amarilla ofreció al técnico asturiano continuar una temporada más, dentro de una política de prudencia deportiva basada en ir «año a año». Marcelino, por su parte, solicitó un compromiso de mayor recorrido, pidiendo una renovación por más campañas que le permitiera liderar un proyecto más ambicioso.

El Villarreal y Marcelino García Toral han anunciado este lunes que el técnico no continuará al frente del equipo la próxima temporada. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Oferta en diciembre

La salida del entrenador no se produce por una ruptura personal, sino por una diferencia de planteamiento sobre el futuro inmediato del Villarreal. De hecho, Marcelino fue la primera opción del club para dar continuidad al proyecto en la temporada 26/27.

La propuesta llegó el pasado mes de diciembre, cuando la dirección entendía que el técnico seguía reuniendo las condiciones para comandar al equipo. Sin embargo, el club consideró que, tras dos temporadas y media en esta segunda etapa, lo más adecuado era mantener una fórmula flexible, evitando compromisos largos que pudieran generar desgaste o condicionar decisiones futuras.

El Villarreal homenajeará a Marcelino en la última jornada ante el Atlético en la fiesta de celebración de la Champions League en La Cerámica. / Villarreal CF

Las discrepancias

La clave de la no renovación ha estado en la duración del contrato. El Villarreal entendía que el mejor camino pasaba por mantener el vínculo temporada a temporada. La dirección deportiva no descartaba que el proyecto pudiera alargarse si los resultados, la convivencia y la evolución del equipo acompañaban, pero paso a paso.

En el club pesaba también la experiencia de la primera etapa, cuando el desgaste acumulado acabó precipitando la salida del técnico. La intención era evitar que una relación exitosa volviera a deteriorarse por un exceso de recorrido contractual. Marce, en cambio, defendía que su continuidad debía ir acompañada de una renovación más amplia, de más ejercicios, como garantía para desarrollar un proyecto de medio plazo.

A su vez, la idea del técnico asturiano pasaba por reforzar más si cabe la plantilla de cara a la próxima Champions, mientras que el club piensa que el desembolso importante se hizo el pasado verano (se gastó 106 millones de euros en fichajes) y que el próximo ejercicio debe servir para consolidar a la actual plantilla y apostar nuevamente por el talento de la cantera grogueta.

Marcelino abraza a Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano y el elegido para reemplazarle en el Villarreal CF. / Manolo Nebot

Pacto pensando en el club

Pese a la diferencia de criterios, ambas partes decidieron actuar con discreción. Club y técnico pactaron no hacer declaraciones públicas durante los meses de negociación para no desviar la atención del objetivo: la clasificación para la Champions League. El mensaje interno fue claro. Había que anteponer el rendimiento del equipo, mantener unido al vestuario y evitar que el futuro del banquillo condicionara una recta final decisiva.

Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, es el elegido para reemplazar a Marcelino en el Villarreal CF. / Manolo Nebot Rochera

Iñigo Pérez, el elegido

Y ese «no» mutuo que se arrastra desde diciembre ha dado paso al inicio de un cambio de ciclo. Al tener claro que no se contaba con Marcelino, aunque no se le diera oficialidad hasta el pasado lunes, el Villarreal valoró distintos perfiles durante la recta final de la temporada.

El nombre que más encaja en el modelo de club que pretende impulsar Roig Negueroles es el de Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, con el cual existe un principio de acuerdo por dos temporadas con opción a una tercera, el cual se plasmará y oficializará una vez el conjunto de Vallecas certifique sus objetivos de permanencia en Primera División y concluya su participación en la Conference League, en la que está inmerso en semifinales.

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La dirección deportiva grogueta considera que su propuesta futbolística, su capacidad y su perfil de técnico joven, preparado y con personalidad se ajustan a la idea que el Submarino quiere desarrollar a partir del próximo curso.