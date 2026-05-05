El Levante UD necesita nueve puntos de doce para la permanencia en Primera
El equipo granota se encuentra penúltimo en la clasificación, a tres puntos de la salvación, y necesita sumar nueve de los doce restantes para asegurar la permanencia
El margen de error, si es que lo tenía, se ha evaporado para el Levante. A falta de cuatro jornadas para el cierre de LaLiga EA Sports, el conjunto granota encara el tramo decisivo del campeonato con el agua al cuello, penúltimo en la clasificación y a tres puntos de una permanencia que todavía ve cerca, pero que exige una respuesta prácticamente impecable.
El equipo dirigido por Luís Castro suma 33 puntos y mira desde abajo al Deportivo Alavés, que con 36 marca ahora mismo la frontera de la salvación. La situación, pendiente aún de que se complete la trigésima cuarta jornada con el Sevilla-Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán, deja al Levante ante una cuenta tan simple como exigente: necesita ganar tres de los cuatro partidos que le quedan.
La referencia histórica de los 42 puntos vuelve a aparecer como el gran objetivo. Salvo excepciones puntuales, esa cifra suele garantizar la continuidad en Primera División. Para alcanzarla, el Levante debe sumar nueve puntos de los doce que aún están en juego. Ya no basta con competir, resistir o arañar empates. Dos victorias y dos igualadas solo le llevarían hasta los 41 puntos, una cantidad que, por el ritmo de sus rivales directos, podría quedarse corta.
Primera final, ante Osasuna
El calendario tampoco concede demasiadas treguas. La primera final llegará este viernes en el Ciutat de València ante Osasuna, un rival que aterriza virtualmente salvado con 42 puntos. Para el Levante, sin embargo, el choque tiene aroma de partido límite: ganar para seguir creyendo o complicarse todavía más una permanencia que cada jornada se estrecha.
Después llegará una salida incómoda a Balaídos, el martes 12 de mayo, ante un Celta de Vigo que pelea por meterse en la Conference League. Otro rival con objetivos, otra cita de alta tensión y otro examen para un Levante obligado a competir con la urgencia de quien ya no puede mirar demasiado lejos.
La penúltima jornada puede ser decisiva. El Real Mallorca, rival directo en la lucha por la salvación, visitará el Ciutat de València en un duelo que puede valer media temporada. El horario todavía no está confirmado, pero el significado del encuentro está claro: será una batalla directa por la supervivencia.
El cierre del curso tampoco será sencillo. El Levante bajará el telón en Sevilla ante el Betis, quinto clasificado y metido de lleno en la pelea por Europa. Un escenario exigente para un equipo que, si no hace los deberes antes, podría llegar al Benito Villamarín con la permanencia pendiente de una última hazaña.
El Levante todavía está vivo, pero ya no camina con red. La salvación sigue a tres puntos, aunque el verdadero reto está en el calendario: cuatro jornadas, doce puntos en juego y la obligación de firmar un sprint casi perfecto para continuar un año más en Primera.
Lesión muscular de Iván Romero
El delantero del Levante Iván Romero sufre una lesión muscular en el tibial posterior izquierdo y se perderá, al menos, el partido del viernes ante Osasuna en el Ciutat de València.
El jugador, según informó el Levante en un comunicado, fue sometido a pruebas médicas después de que unas molestias físicas le impidieran finalizar el encuentro ante el Villarreal CF, del que se retiró en el descanso.
El Levante explicó que la evolución de la lesión marcará la incorporación de Iván Romero a los entrenamientos con el grupo.
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