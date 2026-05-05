La Grada Joven del Nou Mestalla: un aforo de más de 2.000 seguidores ubicados en el fondo norte

El Nou Mestalla muestra una radiografía bastante precisa de cómo quedará distribuido su nuevo aforo. El estadio alcanzará una capacidad total de 70.044 espectadores, repartidos entre grada baja, grada media, palcos y grada alta. La imagen global deja una idea clara: el grueso del público se concentrará en las zonas superiores (31.300 espectadores), mientras que los anillos inferiores reservarán una parte relevante de su espacio para hospitality, zonas premium y asientos adaptados. En ese reparto, las plazas VIP alcanzarán las 6.500 localidades, una cifra cercana al 10% del aforo total del recinto.

Y uno de las zonas que está ya definida es la ubicación de la Grada Jove. Este sector se ubicará el primer anillo del fondo norte y tendrá una capacidad superior a las 2.000 plazas, pensadas para concentrar la animación, el ambiente y el empuje más joven de Mestalla. Su ubicación no es menor: al situarse en el fondo norte y dentro del primer anillo, la Grada Jove quedará cerca del césped y en una posición idónea para convertirse en uno de los focos sonoros y visuales del estadio. Su nueva situación será totalmente opuesta a la del actual coliseo de la Avenida de Suecia, en el gol sur, bajo de donde en los noventa se situaba Gol Gran en la antigua General de Pie. En el actual Mestalla, la grada de animación cuenta con un aforo de unas 1.980 personas, con casi un 100% de ocupación, todos abonados y cuyo 'pase' es personal e intransferible.

Imagen con la división de cada grada del Nou Mestalla / L-EMV

La presencia de esta Grada Jove refuerza la vocación popular de la grada baja. Aunque el Nou Mestalla tendrá una importante apuesta por las zonas premium, este primer anillo reservará un espacio específico para la afición joven, con más de dos mil localidades destinadas a generar ambiente de forma organizada. Será, por tanto, una de las áreas con mayor carga simbólica del nuevo recinto: no solo por su capacidad, sino por el papel que deberá jugar en la identidad del estadio.

Cabe puntualizar que la grada baja será el primer gran cinturón del Nou Mestalla y contará con 22.007 localidades. Este nivel será uno de los más variados del estadio, tanto por la diversidad de tipos de asiento como por el perfil de público al que estará destinado. El bloque principal lo formarán 18.248 asientos convencionales, que mantendrán el peso popular de esta primera altura, la más próxima al terreno de juego.

La afición visitante

El futuro estadio también tiene decidido la ubicación de la afición rival en cada uno de los encuentros en el Nou Mestalla. Será en el fondo sur y en un área del tercer anillo, en la parte más alta. El acceso de estos aficionados está previsto por la calle Amics del Corpus, en las próximidades de la entrada del aparcamiento. Los seguidores visitantes deberán acceder al estadio a través de unas escaleras propias para ellos y se instalará una barrera en la explanada de entrada para evitar el contactor con los valencianistas.