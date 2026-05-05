Roger Brugué, delantero del Levante UD: “Dependemos de nosotros y debemos poner toda la energía en el campo”

Roger Brugué ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Ciutat de València para analizar el momento del Levante UD en el tramo decisivo de la temporada. El futbolista levantinista ha destacado la importancia de centrarse en el propio equipo, ha asegurado encontrarse plenamente recuperado y ha subrayado el papel fundamental de la afición.

El jugador del Levante UD tiene claro cuál debe ser el enfoque del equipo en los cuatro últimos encuentros de la competición liguera. Para Brugué, la clave pasa por mirar únicamente al trabajo propio y no desgastarse con los resultados de los rivales directos.

“Si nosotros hacemos nuestra faena, dependemos de nosotros. No debemos mirar a los rivales porque eso nos desgasta y nos hace perder una energía que debemos poner en el campo”, ha señalado el ‘7’ granota. En este sentido, ha insistido en que el objetivo inmediato es sumar de tres en tres: “Unos ganarán, otros perderán, pero lo más importante es que ganemos porque ahora mismo estamos en descenso y, si queremos salir, tenemos que ganar”. Con la vista puesta en el próximo compromiso, Brugué ha sido contundente: “A ganar el viernes y a dar un paso adelante”.

En el plano personal, el futbolista ha asegurado que se encuentra en buenas condiciones físicas tras superar la intervención quirúrgica de rodilla a la que fue sometido el pasado mes de enero. Brugué se ha mostrado preparado para aportar al equipo en el papel que decida el entrenador.

“Estoy perfecto, he entrenado para poder llegar bien y si el míster me pone de titular, lo voy a dar todo, y si me pone diez minutos, esos diez minutos, al cien por cien. Estoy dispuesto a sumar muchísimo”, ha afirmado.

El apoyo de la afición

El atacante levantinista también ha querido poner en valor el apoyo de la afición durante toda la temporada. Brugué espera que el Ciutat de València vuelva a responder en una cita clave y ha agradecido el respaldo recibido en un año complicado. “Espero ver el Ciutat como siempre, como en las grandes citas que han estado siempre a la altura. Nos han apoyado y han disfrutado como nosotros y han sido uno más. Cuando pasa eso es mucho más fácil”, ha explicado.

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El jugador también recordó el recibimiento de la afición en Vila-real y apeló a la unión entre equipo y grada para afrontar el desenlace del campeonato: “Quería agradecer a la afición porque no ha sido un año fácil para ellos y la verdad es que han estado a la altura siempre. El Ciutat ha estado siempre lleno y la gente animando. El otro día en Vila-real nos recibieron de una manera increíble y también por ellos vamos a darles una alegría”. “Vamos a pelear juntos, con ellos es más fácil. Lo hemos visto años atrás, que en los momentos importantes hemos ido de la mano y ha salido bien”, concluyó.