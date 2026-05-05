Salva Gomar asegura que València "está en la pole position” del Mundial 2030

Salvador Gomar, presidente de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, ha situado al Nou Mestalla en una posición privilegiada para entrar en el mapa definitivo de sedes de la Copa del Mundo que organizarán España, Portugal y Marruecos en 2030, con partidos conmemorativos del centenario en Argentina, Paraguay y Uruguay. FIFA confirmó oficialmente esa designación en diciembre de 2024.

Gomar, que participó en el programa La Banda de À Punt, aseguró que ha abordado la candidatura valenciana tanto con el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, como con representantes de FIFA. “València tiene que estar en el Mundial”, defendió el dirigente, que considera que la ciudad ha recuperado opciones reales una vez reactivado el proyecto del Nou Mestalla. Según sus palabras, después del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, los responsables del organismo internacional revisarán el estado de las sedes candidatas española, entre ellas la capital valenciana.

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El dirigente valenciano fue más allá y afirmó que València “está en la pole”, especialmente después de que el proceso de sedes españolas haya sufrido movimientos relevantes. La RFEF anunció en 2024 una primera relación de 11 estadios españoles incluidos en el Bid Book, una lista en la que no figuraba Valencia y que respondía al límite de 20 sedes fijado para la candidatura conjunta con Marruecos y Portugal. Sin embargo, el escenario ha cambiado. Málaga renunció a seguir adelante con La Rosaleda en julio de 2025, mientras que A Coruña hizo lo propio en marzo de 2026 con Riazor. Esas salidas han reabierto el tablero y han reforzado las opciones de València, que aspira a colocar el Nou Mestalla entre los estadios definitivos del torneo.

Para Gomar, la dimensión del evento obliga a mirar más allá del debate sentimental sobre Mestalla. “Es un evento mundial espectacular, muy bueno económicamente y deportivamente para Valencia y para toda la Comunitat Valenciana”, señaló. El presidente de la FFCV entiende el vínculo emocional de parte de la afición con el actual estadio, pero sostiene que el fútbol, como la vida, debe evolucionar. “Yo solo he ido a Mestalla, pero el fútbol ha de evolucionar. Hoy estás en una casa, se hace vieja y te vas a otra más nueva. Aquí ha pasado lo mismo”, argumentó. En esa línea, Gomar recordó además que el actual Mestalla no podía ser la solución mundialista, ya que el estadio de la Avenida de Sucia no cumplía los requisitos exigidos por FIFA.