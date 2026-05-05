Valencia Basket, a por una misión (casi) imposible

Valencia Basket tiene pie y medio fuera de la Euroliga, es una realidad. Pero el conjunto taronja no lleva toda la temporada luchando contra cualquier adversidad para rendirse a las primeras de cambio, aunque todo parezca estar en contra. El 2-0 en la eliminatoria a favor de Panathinaikos antes de viajar a Grecia es el peor escenario imaginable. Remontar es una misión casi imposible... 'casi' porque opciones, aunque pocas, hay, y más para un equipo que lleva toda la temporada demostrando ser capaz de ganar a cualquiera.

Tanto por lo deportivo como por lo extradeportivo, con un ambiente que lleva desde antes de comenzar la eliminatoria aumentando de temperatura, el desafío es el más exigente de la historia de Valencia Basket, a quien únicamente le va a valer su mejor versión en tres partidos consecutivos para hacer historia y clasificarse a la 'final four' de Atenas.

Los precedentes reflejan la dificultad, aunque dan un halo de esperanza

Los precedentes de un 0-2 en contra habiendo perdido los dos primeros partidos como local reflejan la complejidad del reto que va a afrontar el conjunto de Pedro Martínez, aunque también dejan un halo de esperanza al que poder agarrarse. Y es que existe un único caso de un equipo que remontó la eliminatoria en esas circunstancias, y no fue hace tanto tiempo.

En la temporada 2022/23, el Real Madrid perdió los dos primeros partidos de su cruce ante el Partizan en el Wizink, dejando la eliminatoria prácticamente vista para sentencia. Sin embargo, los entonces dirigidos por Chus Mateo rompieron cualquier esquema y cualquier estadística, imponiéndose en los dos partidos de Belgrado y culminando la remontada en el quinto partido disputado en Madrid. Esa es, hasta el momento, la única ocasión en la que se ha remontadado un 0-2.

El segundo partido de aquella serie, en la que Partizan puso el 0-2, estuvo marcado por una tangana final tras una antideportiva de Sergio Llull a Kevin Punter que incluyó una agresión del madridista Guerschon Yabusele a Dante Exum. A Yabusele le cayó una sanción de cinco partidos, que fue de dos para Kevin Punter y de uno para el madridista Gaby Deck y para Mathias Lessort, pívot del equipo serbio. Con ese panorama, el Real Madrid venció por 80-82 en el tercer choque, por 78-85 el cuarto y de nuevo en su casa por 98-94 el quinto.

Pelea Real Madrid-Partizan / EFE

Más estadísticas

Desde que se estableció esta eliminatoria de cuartos de final previa a la 'final four' al mejor de cinco partidos, en 33 ocasiones un mismo equipo ha ganado los dos primeros partidos para ponerse 2-0 o 0-2. De esas, en 16 ocasiones, casi la mitad, la serie se ha acabado en el tercer partido. Valencia Basket tendrá la oportunida de forzar el cuarto partido este miércoles en Atenas a partir de las 20:15 horas.

En otras diez ocasiones, las eliminatorias se resolvieron en el cuarto encuentro, bien por 3-1 o bien por 1-3 y en otras siete hubo un quinto encuentro, que decidió por 3-2 o por 2-3 el equipo que pasó a la Final a Cuatro.

Pero solo ha habido una vez que en la que un equipo con el factor cancha a favor perdiera los dos primeros encuentros en su casa, ganara los dos de fuera y en el quinto sí que consiguiera vencer ante su público.

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El espejo de la fase regular

Valencia Basket puede ganar en el OAKA y no hace falta dejarse llevar por sensaciones, sino por lo que sucedió este mismo curso en la fase regular de Euroliga. Los de Pedro Martínez asaltaron el pabellón griego el pasado mes de diciembre gracias a una versión imperial de Darius Thompson y Brancou Badio. Con la receta en su poder, los taronja deben emular aquel partido no una sino dos veces para forzar el quinto partido en el Roig Arena.