El Valencia CF se aferra a la historia reciente para certificar la permanencia en Primera División

El Valencia CF vuelve a asomarse a un final de Liga con la permanencia todavía por certificar. No es un escenario desconocido en Mestalla y se está conviertiendo en habitual. El conjunto valencianista ya vivió situaciones límite similares en las temporadas 2022-23 y 2024-25. En aquellas dos campañas, logró sumar cinco y cuatro puntos, respectivamente, en las cuatro últimas jornadas para asegurar su continuidad en Primera División. Ambos puntajes debería servir para certificar el paupérrimo objetivo de la salvación.

Ahora, el equipo de Carlos Corberán encara el último tramo de LaLiga EA Sports desde la duodécima posición, con 39 puntos y con un calendario exigente por delante. El Valencia visitará al Athletic Club en San Mamés el domingo 10 de mayo, recibirá al Rayo Vallecano en Mestalla el jueves 14 y, con horario todavía por determinar, jugará en Anoeta ante la Real Sociedad antes de cerrar el campeonato frente al Barcelona en Mestalla.

El precedente más cercano de una salvación agónica se remonta a la temporada 2022-23. Aquel Valencia, ya con Rubén Baraja en el banquillo tras la salida de Gennaro Gattuso y los tres partidos dirigidos por Voro, llegó a la última jornada con la permanencia en juego. En las cuatro últimas fechas logró cinco puntos: ganó al Real Madrid en Mestalla (1-0), cayó ante el Mallorca (1-0) y firmó sendos empates contra el Espanyol (2-2) y el Betis (1-1), resultados suficientes para evitar el descenso.

También la pasada campaña, la 2024-25, el Valencia tuvo que remar hasta el final. Carlos Corberán llegó en Navidad para sustituir a Baraja y el equipo sumó cuatro puntos en las últimas cuatro jornadas. Se impuso al Getafe (3-0), perdió frente al Alavés (1-0) y el Athletic (0-1) y cerró con tablas contra el Betis (1-1) en el Villamarín.

El espejo de los puntos de la primera vuelta

El reto actual se mide también por lo ocurrido esta misma temporada ante los cuatro rivales que quedan en el calendario. En la primera vuelta, el Valencia CF obtuvo cinco puntos frente a Athletic, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Barcelona, con un balance de una victoria, dos empates y una derrota. Ganó al Athletic en Mestalla (2-0), empató en ante la Real Sociedad (1-1) en el estreno del campeonato ante la parroquia valencianista, también igualó contra el Rayo en Vallecas (1-1) y sufrió una dura derrota ante el Barcelona en el estadio Johan Cruyff (6-0).

Sin embargo, el espejo de la pasada temporada en esos mismos escenarios ofrece una lectura mucho más severa, y peligrosa. El Valencia no fue capaz de sumar ningún punto en los partidos equivalentes a los que ahora afrontará en mayo. Perdió en San Mamés ante el Athletic (1-0), cayó en Mestalla contra el Rayo Vallecano (0-1), fue superado por la Real Sociedad en Anoeta (3-0) y también perdió frente al Barcelona en Mestalla (1-2), en el encuentro que abrió aquel campeonato.

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Con esos antecedentes, el Valencia se prepara para un esprint final en el que cada punto puede tener un valor decisivo. La zona por la permanencia está que arde y el equipo de Carlos Corberán necesita transformar la inquietud en resultados para evitar ver de aún más cerca el abismo.