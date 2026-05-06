Alarma en Valencia Basket: Josep Puerto se retira sin poder andar aparentemente lesionado
El alero valenciano se ha torcido el tobillo en una acción desafortunada con TJ Shorts y las imágenes son preocupantes
Rafa Jarque
Malas noticias para Valencia Basket. Al borde del descanso del tercer partido ante Panathinaikos, Josep Puerto se ha retirado de la cancha ayudado por dos miembros del staff de Pedro Martínez sin poder apoyar con fuerza su pie izquierdo en el suelo.
En una penetración de TJ Shorts defendida por el alero valenciano, ambos jugadores han terminado en el suelo tras un choque en la caída, con la mala fortuna que el pie de Puerto ha impactado con el de Shorts, provocando una fea torcedura de tobillo justo en el momento de apoyar. Sin fuerzas para apoyar, Puerto ha abandonado la cancha con aparentes gestos de dolor y ayudado por dos miembros del cuerpo técnico de Valencia Basket.
Buen partido de Puerto
Hasta la lesión, Puerto estaba siendo de los hombres más destacados en la momentánea victoria de Valencia Basket. El de Almussafes ha anotado ocho puntos en los dos primeros cuartos, con 1/1 en tiros de dos y 2/4 en tiros de tres, ambos en momentos clave del encuentro. Además registra un rebote y una asistencia.
Todavía no hay información por parte del club sobre el estado de Josep Puerto, pero las imágenes abandonando la cancha no invitaban precisamente al optimismo.
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