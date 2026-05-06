La Audiencia de Valencia vuelve a rechazar investigar la gestión de Peter Lim en el Valencia CF

La Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado investigar una serie de supuestas irregularidades en su gestión como máximo accionista del Valencia CF. Ha sido el propio demandante, el exvicepresidente del club Miguel Zorío, quien ha relevado la resolución judicial, debatida por la sección tercera esta mismo martes. Zorío recurría un primer archivo, en el que denunciaba, entre otras cuestiones, presuntos delitos cometidos por Peter Lim y Layhoon "en su dolosa gestión del club". La fiscalía ya rechazó la pasada semana ahondar en la investigación.

El también líder de Marea Valencianista ha recriminado que la resolución de la sala "incluye una irregularidad clamorosa: se ha sustituido a la ponente del auto, sin justificar ni comunicar a las partes, y todo con una rapidez sorprendente, aunque estoy seguro que en las próximas horas o días, nos llegará esa comunicación fuera de plazo”.

En este sentido, Miguel Zorío califica de "sorprendentemente rápida" el auto de rechazo a abrir la investigación contra Peter Lim, "en un auto que, básicamente, copia y pega los argumentos de la fiscalía que sustentaron la decisión de archivo del juzgado de instrucción”. Para el exvicepresidente, “lo más escandaloso, ya no es que la Audiencia cae en los mismos despropósitos procesales que le llevaron a reabrir la investigación hace unos meses, y que, en definitiva, se resumieron en acusar al juez de instrucción de no hacer su trabajo y copiar en su resolución de archivo lo que decía el fiscal. Lo más escandaloso, y a la vez irregular, es que, sin avisar a las partes, la Audiencia ha sustituido a la magistrada ponente Dª. L.S.D., por el magistrado D. G.P.F. Según la legislación que rige en este país, hasta para Peter Lim, la Audiencia Provincial (y los tribunales colegiados en general) tiene la obligación de notificar a las partes la composición del tribunal y la identidad del magistrado ponente, así como cualquier cambio en dicha composición, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en este caso no se ha hecho. En menos de 7 días hábiles, la Audiencia ha reunido a la Sala, y de una forma extraña, han quitado a quien iba a dictar el auto, han puesto a otro juez, no han cumplido con la obligación legal de justificar y comunicar el cambio, y ya tienen despachado el tema en cuestión”.

Querella internacional

“Por todo lo vivido con la justicia valenciana, viendo que aquí en Valencia, la justicia no encuentra justificación para investigar como delito pagar por un jugador 40 millones de euros y que al club vendedor sólo lleguen 12 millones (y éste es sólo un ejemplo), viendo que en otros sitios estos mismos delitos se investigan y hasta se condenan, vamos a preparar una querella por corrupción internacional al afectar los posibles delitos a diferentes países, y la presentaremos en la instancia correspondiente fuera de la Comunidad Valenciana”, avanza Zorío.

El exvicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío. / JM López

Lo que denunciaba Zorío

En su querella, Zorío recordaba que "Meriton ha sido condenado e investigado fuera de España". Y ponía como ejemplo, en el caso de Cristiano Ronaldo: ·el Tribunal Supremo demostró que el jugador evadió y blanqueó capitales apoyándose en la estructura off shore montada por Peter Lim y Lay Hoon a través de Mint Capital". También apuntaba a dos préstamos concedidos por Meriton al Valencia CF o la "condena del TAS en las compras de André Gomés y Rodrigo Moreno, y que son motivo de investigación por parte de la fiscalía portuguesa", así como el "posible trasiego de dinero desde el Valencia CF hacia Meriton en Hong Kong".