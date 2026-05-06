Cortes de tráfico en València por la XI Carrera José Antonio Redolat

El distrito de Campanar acoge, este próximo domingo 10 de mayo, la XI edición de la Carrera José Antonio Redolat, de 9:00 a 10:15 horas, una prueba del Circuito de Carreras Populares Ciudad de València 2026 y organizada por el Redolat Team en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal y el Ayuntamiento de València.

En cuanto al recorrido de la prueba, la salida se realiza desde la avenida Mestre Rodrigo (a la altura de la plaza de Badajoz), en sentido Benimàmet, y cruza la avenida General Avilés y la Safor hasta llegar a la rotonda con la calle Camp de Túria (sin invadirla). A esta altura hace un cambio de sentido y vuelve por el sentido contrario de la avenida Mestre Rodrigo para incorporarse por Pío Baroja hasta la altura con Vall de la Ballestera para, de nuevo, realizar un cambio de sentido en Pío Baroja y continuar por General Avilés, avenida Mestre Rodrigo y acceder al tramo 3 de los Jardines del Túria, concretamente hasta el estadio de Atletismo, donde está la meta.

Itinerario y cortes de tráfico por la carrera José Antonio Redolat / L-EMV

Restricciones previas al tráfico rodado

Debido al montaje de la salida, el tramo de la avenida Mestre Rodrigo, entre Vall de la Ballestera y General Avilés, permanecerá cerrado a la circulación de 6:00 a 10:00 horas. Mientras que el corte de Mestre Rodrigo dirección puente de Campanar se hará de 8:00 a 9:15 horas.

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Afecciones en el transporte público

EMT València ha diseñado nuevas rutas en 5 líneas por la carrera José Antonio Redolat. Toda la información puede consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, su App y en redes sociales de la empresa municipal.