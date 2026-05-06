Cristhian Mosquera, tras los pasos de Kang In Lee

La cantera del Valencia CF es un vivero de talento que el club ha aprovechado muy por debajo de sus posibilidades. La Ciudad Deportiva de Paterna ha criado a futbolistas 'Top' Mundial a los que la entidad no les ha sacado ni su máximo rendimiento deportivo ni tampoco un rédito económico considerable en una época en la que necesitaba de ambas cosas. Jugadores campeones en sus equipos posteriores que no llegaron ni siquiera a asentarse y otros que fueron vendidos por un valor muy inferior al que tienen actualmente o adquirieron apenas un año después de salir.

Uno de esos casos es el de Cristhian Mosquera, que se marchó al Arsenal el pasado verano por menos de 20 millones de euros y cuya primera temporada en el equipo de Londres apunta a ser gloriosa. El alicantino acaricia con la yema de sus dedos la posibilidad de ser campeón de la Premier League y de la UEFA Champions League en la misma temporada, un 'doblete' a la altura de muy pocos jugadores.

Gran 'aterrizaje' en Londres

A sus 21 años, Mosquera ha tenido una prolífica temporada de aterrizaje al gélido fútbol inglés. Ha jugado como central y como lateral derecho, ha participado en partidos importantes, se ha ganado el favor de su entrenador y el de la crítica. Consciente de que estaría a la sombra de la mejor pareja de centrales del mundo (Gabriel y Saliba), el canterano valencianista emprendió la aventura en busca de encontrar su espacio en uno de los mejores equipos del planeta.

Mosquera en la Champions League / TOLGA AKMEN

Con todos estos concidionantes y, obviamente, sin ser un jugador todavía titular, Mosquera lleva jugados esta temporada un total de 31 partidos entre las cuatro competiciones (9 de ellos en la UEFA Champions League, la élite europea), de momento solo siete menos que en el Valencia de la pasada temporada y todavía con margen para jugar alguno más.

Internacional absoluto

El futbolista, que ha ido convocado también con la Selección Española absoluta a las órdenes de Luis de la Fuente, ha confirmado su gran nivel en su temporada del salto a un equipo que lucha por todos los títulos cada temporada y que juega en la liga más exigente del mundo.

Tras los pasos de Kang In Lee

El Arsenal tiene muy encaminada la Premier League después del tropiezo del Manchester City contra el Everton, pero tiene todavía que sentenciarla. En la final de la Champions le esperará el Bayern de Múnich y el PSG de Kang In Lee, otro ilustre canterano de Mestalla.

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En caso de ganar los dos títulos emularía al surcoreano como uno de los pocos canteranos en toda la historia del Valencia CF que gana un doblete Liga-Champions en el mismo año, ya que Lee lo consiguió la temporada pasada siendo un 'lujo' de la rotación de Luis Enrique. Isco Alarcón también lo consiguió con el Real Madrid.