El Levante femenino consuma su descenso

El Levante UD Femenino consumó este miércoles su descenso a Segunda División tras caer derrotado por 5-0 ante el FC Barcelona en el Johan Cruyff, en un encuentro marcado por la eficacia local y la gran actuación de Anna Álvarez bajo palos.

El conjunto granota afrontaba el choque con la necesidad de puntuar para mantener vivas sus opciones de permanencia y, desde el inicio, mostró orden y compromiso defensivo. La primera ocasión llegó en una acción entre Ari y Rai que generó dudas en la zaga azulgrana. A partir de ahí, el Barça comenzó a imponer su ritmo, encontrándose con una Anna Álvarez muy segura, que evitó el gol en varias ocasiones, incluida una intervención de mérito ante Claudia Pina.

El marcador se abrió en el minuto 15 por medio de Vicky López, que aprovechó una de las llegadas locales para hacer el 1-0. Apenas un minuto después, la propia Vicky estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero el balón se estrelló en el palo tras la presión de la guardameta granota. El Levante respondió con un disparo de Rai que se marchó por poco, manteniéndose vivo en el encuentro.

La resistencia levantinista continuó apoyada en el trabajo colectivo y en una inspirada Anna Álvarez, que firmó varias paradas de mérito durante la primera mitad. Sin embargo, en el minuto 33, Claudia Pina logró ampliar distancias con el 2-0. Antes del descanso, Alma lo intentó para el Levante, pero sin fortuna.

Tras el paso por vestuarios, el guion se mantuvo. El FC Barcelona siguió presionando y encontró el tercer gol en el minuto 51, nuevamente por medio de Claudia Pina. En el minuto 66, las locales ampliaron la ventaja hasta el 4-0. El Levante lo intentó en el 76 con un remate de Inés dentro del área pequeña ante Cata Coll, pero la guardameta local evitó el gol. En los últimos compases del partido, el FC Barcelona anotó el 5-0 definitivo gracias a un disparo de Sydney. La colegiada pitó el final del encuentro con 5-0 en el marcador.

"Volveremos. Más unidas, más fuertes"

Tras certifcarse la pérdida de la categoría, a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato, el Levante emitió un comunicado en el que admitía que "hoy es un día duro y doloroso para nosotros" por lo que significa "este momento y por todo lo que hay detrás: años de esfuerzo, lucha, crecimiento e historia; de un legado que hemos construido entre todas". El club afirma que ha sido "pionero del fútbol femenino en España. Fuimos de los primeros en creer, en apostar y en construir un camino que hoy forma parte de nuestra identidad. Nuestro ADN no se borra con un descenso. Venimos de dos temporadas difíciles que no reflejan el trabajo ni la ambición de este equipo, especialmente esta última. Hemos sufrido, hemos peleado, pero no ha sido suficiente y lo sentimos".

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"Queremos daros las gracias de corazón. A los 125 abonados que habéis estado siempre, a los más doscientos que nos habéis arropado en la Ciudad Deportiva de Buñol partido tras partido y a los que llenasteis el Ciutat de València frente al FC Barcelona o el Costa Adeje Tenerife. Este descenso no define nuestra historia. Es el momento de asumir la realidad, de hacer autocrítica y de convertir esta tristeza en el punto de partida para volver más fuertes. Seguiremos trabajando para devolver este proyecto al lugar que le corresponde por historia y por afición".