Paco Lloret califica de "insulto a la inteligencia" la realidad deportiva del Valencia y el proyecto del nuevo estadio

El periodista deportivo Paco Lloret ha mostrado su profunda preocupación por la deriva actual del Valencia CF en su último videoanálisis semanal. Tras la reciente derrota frente al Atlético de Madrid, Lloret sostiene que el club ha confirmado su "peor realidad competitiva", evidenciando las limitaciones que el equipo ha arrastrado durante toda la temporada.

En su análisis, el periodista destaca que las estadísticas son "esclarecedoras" y dejan al descubierto la incapacidad del equipo para competir con la élite de la liga. Lloret señala que el conjunto valencianista solo ha sido capaz de sumar un punto de veintisiete posibles en sus enfrentamientos directos contra los cinco primeros clasificados.

A falta de tan solo cuatro jornadas para el final del campeonato, Lloret advierte que la situación es "cada vez más tensa". Aunque el equipo de Carlos Corberán depende de sí mismo para lograr la permanencia teórica, el analista subraya que las sensaciones que transmite el grupo son negativas y llegan en el peor momento posible de la competición.

Críticas a la gestión y al "marketing" del estadio

Más allá de lo puramente deportivo, Paco Lloret describe un contexto de "desintegración" institucional, tildando de "surrealista" la situación que atraviesa el club. El periodista lamenta que, mientras el equipo firma la peor racha de su historia y queda fuera de las competiciones europeas, el club intente desviar la atención con la promoción del futuro estadio.

Lloret se muestra especialmente crítico con la figura del arquitecto Mark Fenwick, a quien acusa de actuar como "portavoz de una serie de intereses" y de intentar "vender la burra" con un proyecto que, a su juicio, no cumple con los estándares de calidad ni el carácter emblemático que se prometieron inicialmente. Según el periodista, la puesta en escena para ensalzar las virtudes del nuevo recinto parece más propia de un "circo de tres pistas" que de una gestión seria.

Un "insulto a la inteligencia" del aficionado

El punto más crítico del análisis de Lloret llega al valorar las comparaciones realizadas entre el futuro estadio valencianista y el Metropolitano. Para el periodista, comparar la realidad de un club que lucha por no hundirse con la de un Atlético de Madrid consolidado en Champions y finalista de Copa es un "insulto a la inteligencia de las personas".

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Finalmente, Lloret contrapone el "sufrimiento e indignación" que vive la afición ante la clasificación actual con el discurso triunfalista de los responsables del proyecto arquitectónico, denunciando la enorme distancia que separa la realidad del club de las promesas de futuro de sus dirigentes.