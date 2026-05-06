El Panathinaikos calienta el partido ante Valencia Basket con carteles de su presidente tras su sanción por los incidentes en el Roig Arena

El tercer partido del play off de cuartos de final de la Euroliga entre Panathinaikos y Valencia Basket llega cargado de tensión mucho antes del salto inicial. El conjunto heleno ha repartido miles de cartulinas entre sus aficionados para que las exhiban este miércoles en el OAKA, en una acción con la que el club quiere mostrar públicamente su respaldo a su presidente y máximo accionista, Dimitris Giannakopoulos, sancionado por la Euroliga tras los incidentes ocurridos en el segundo encuentro de la serie, disputado en el Roig Arena.

La iniciativa del Panathinaikos añade más temperatura ambiental a una eliminatoria ya de por sí límite para Valencia Basket, que aterriza en Atenas con un 0-2 en contra y obligado a ganar para seguir con vida. El equipo de Pedro Martínez perdió los dos primeros partidos en Valencia por márgenes mínimos: primero por 67-68 y después por 105-107, este último tras una prórroga y una canasta decisiva de Nigel Hayes-Davis en el último segundo. La serie se disputa al mejor de cinco partidos y, si Valencia consigue ganar en el OAKA, forzará un cuarto encuentro también en Atenas.

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Pero el foco del tercer duelo no estará solo en la pista. Buena parte de la atención estará puesta en la grada y en la reacción del público griego después de la sanción impuesta a Giannakopoulos. La Euroliga castigó al dirigente del Panathinaikos con la prohibición de acceder a los pabellones en los tres próximos partidos europeos de su equipo y con una multa de 10.000 euros por su comportamiento durante el segundo duelo ante Valencia Basket. Además, Valencia Basket fue multado con 5.000 euros por el lanzamiento de objetos por parte de sus aficionados. Seis segundos antes del final del partido, el directivo dejó su silla junto al banquillo de su equipo y se fue por detrás de la mesa de anotadores y desde allí increpó a los árbitros, una acción que según el actual código se entiende como leve pero para la que la Euroliga propondrá endurecer las sanciones para la próxima campaña, según indicó la organización del torneo.