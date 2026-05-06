Las vallas protectoras tras el banquillo del Valencia Basket ante Panathinaikos, en el aire

En juego está seguir con opciones de luchar por acceder a la Final Four de la Euroliga, pero al margen del aspecto meramente deportivo, el Valencia Basket afronta un partido de máxima tensión en el OAKA, ahora llamado Telekom Center de Atenas. La polémica del último partido en el Roig Arena sigue coleando días después y de momento, se han tomado medidas extra de seguridad para evitar cualquier incidente entre la afición local y el banquillo taronja.

De hecho, el Panathinaikos había instalado unas vallas protectoras, un soporte curvo desde donde se instalan unas pantallas de protección, entre la grada y el banquillo visitante del Telekom Center, tal y como muestran las imágenes publicadas por el medio griego Sport24 este martes, mientras los jugadores locales hacían su sesión de entrenamiento. Es algo que se utiliza en partidos de alto riesgos, como por ejemplo los derbis ante Olympiacos. No estaba montado en el partido de fase regular que disputó el conjunto taronja. Sin embargo, durante la sesión de entrenamiento de este mismo miércoles por la mañana no estaban preparadas por lo que no está claro si estarán a la hora del encuentro.

Sin Giannakopoulos en la grada

Quien no estará seguro en el partido es el presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, quien fue multado con 10.000 euros y tres partidos de sanción sin poder asistir a los partidos de su equipo tras sus aireadas protestas a los árbitros desde la restringida zona de la mesa de anotadores. Un comportamiento que criticó con dureza Pedro Martínez en la posterior rueda de prensa y que acabó también con polémica en los vestuarios.

Dimitris Giannakopoulos, en el último partido en el Roig Arena. / EFE

Y es que cabe recordar que el propio Ergin Ataman, en una acusación sin precedentes, llegó a decir que el Valencia Basket había puesto policías en la puesta del vestuario visitante para arrestar a su presidente y a parte del staff.

El Panathinaikos, además, ha de evitar cualquier percance a toda costa y más teniendo en cuenta que es el club encargado de organizar junto a la Euroliga la Final Four de la competición en el pabellón del equipo.

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Sanción recurrida

Por su parte, el Valencia Basket también fue sancionado con 5.000 euros por lanzamiento de objetos desde la grada a la pista que denunció el conjunto heleno, aunque el club 'taronja' ha recurrido la decisión.