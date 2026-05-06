Tensión por las nubes en el Panathinaikos-Valencia Basket: los dos entrenadores se encaran y acaban expulsados
El técnico taronja ha dicho "basta" ante la presión del griego a los colegiados y se ha desatado una trifulca en zona de banquillos
Rafa Jarque
No dejan de sucederse los capítulos en una de las series más tensas de Euroliga que se recuerdan. Si ya desde antes de comenzar el tercer partido entre Panathinaikos y Valencia Basket la temperatura había aumentado con un recibimiento de lo más hostil del conjunto griego, durante el partido aún han subido algunos grados más.
El punto más alto ha llegado en el tramo final del tercer cuarto, cuando tanto Ataman como Pedro Martínez han terminado expulsado después de encararse en la zona de banquillos. Ha sido el entrenador del conjunto griego quien ha empezado la trifulca, volviéndose loco en una tonta protesta por una acción de Jaime Pradilla con su defensor. El técnico de Valencia Basket no ha querido consentir la presión de Ataman al colectivo arbitral y se ha acercado rápidamente a la zona de la discusión.
A Ataman no le ha gustado tampoco la reprimenda de Pedro Martínez y ha buscado la confrontación con él. El árbitro lo ha tenido claro y ha decidido castigar a ambos de la misma manera: expulsados. Incomprensible que el técnico taronja haya recibido la misma sanción cuando Ataman se ha pasado 3 minutos seguidos chillándole al árbitro a la cara.
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