Valencia Basket se la juega en Grecia ante Panathinaikos con la obligación de ganar para seguir vivo en la EuroLeague

Ganar para seguir en la competición o despedirse de ella tras una trayectoria perfecta. La eliminatoria del Playoff de la EuroLeague entre Valencia Basket y Panathinaikos AKTOR Athens se traslada a Grecia para el tercer partido de la serie, con un parcial de 0-2 para el conjunto heleno. Los hombres de Pedro Martínez apelarán al buen nivel competitivo mostrado en los dos primeros partidos de la serie, al dominio en algunos de los apartados estadísticos más importantes del juego y al triunfo obtenido en la Liga Regular.

El Panathinaikos AKTOR Athens se llevó los dos primeros puntos de la eliminatoria al imponerse en los dos cara o cruz que fueron los partidos del Roig Arena y ahora tiene dos oportunidades con su público de convertirse en el primer equipo que llega desde el play-in que se clasifica para la Final Four. Con los partidos de play-off de la liga griega de los equipos que se mantienen vivos en competiciones europeas ubicados para la próxima semana, el conjunto verde no ha tenido partido este fin de semana y ha podido prepararse desde el viernes pasado para este tercer asalto de la eliminatoria. Impulsado por los puntos de Nunn, que es el mejor anotador de la serie, o la aparición de Hayes-Davis y Osman en el segundo partido, el Panathinaikos AKTOR Athens ha sido más eficaz en ataque en los dos primeros partidos de estos cuartos de final. El conjunto griego mantiene la ausencia del lesionado Kostas Sloukas por una lesión en la rodilla izquierda.

Además de contra un gran rival, Valencia Basket compite en este punto de la eliminatoria también contra la historia. Tras colocarse con 0-2 tras los partidos del Roig Arena, la historia dice que, en prácticamente la mitad de los casos, la serie se acaba decidiendo en el tercero. Solo en el 51,1% de los precedentes, la eliminatoria llegó al cuarto partido y solo en el 21,2% de los casos, hizo falta un quinto partido para decidir el billete para la Final Four. De esos precedentes, solo hay uno en el que un equipo que perdió sus dos primeros partidos en casa consiguió volver a jugar como local para el quinto y decisivo encuentro. Fue el Playoff de 2023 entre Real Madrid y Partizan Belgrade, en el que el equipo blanco se convirtió en el primer equipo en remontar un 0-2 y acabar colándose en la Final Four (y a la postre ganar el título).

Valencia Basket mira a este ejemplo como inspiración para intentar repetir esa hazaña, aunque también tiene un caso similar en su historial en el que comenzó una eliminatoria con 0-2 y acabó forzando el quinto partido. Fue en las semifinales de la Liga Endesa 2013-14. El equipo taronja perdió los dos primeros partidos en la Fonteta ante el Barça, pero ganó en el Palau Blaugrana por 70-74 en el tercero y por 63-81 en el cuarto, devolviendo la serie a València, donde cayó en el encuentro decisivo.

Octava visita al OAKA

La doble victoria griega en el Roig Arena ha equilibrado el histórico de enfrentamientos entre estos dos equipos, con 8 victorias para cada uno. El encuentro de la noche del miércoles supondrá la octava visita del Valencia Basket al OAKA (conocido ahora como Telekom Center Athens) para medirse al Panathinaikos en la EuroLeague, con un balance que hasta el momento es bastante igualado con cuatro triunfos locales y tres victorias visitantes. El equipo taronja ganó en su primera visita (69-73 en la temporada 2009-10), en la campaña 2022-23 cortó una racha de tres derrotas consecutivas al imponerse por 91-92 con un triple ganador de Chris Jones sobre la bocina final del partido y se impuso en el partido de la fase regular de esta temporada por 79-89 con 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para 28 de valoración de Darius Thompson.

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Pedro Martínez analiza el partido

El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, señalaba en la previa de este encuentro que “vamos a ir día a día. Sabemos que la situación es bastante límite, pero la competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. Nosotros vamos a seguir un poco lo que llevamos haciendo toda la temporada, evidentemente sabemos de las dificultades, pero tenemos confianza en que si jugamos un buen partido podemos tener opciones de ganar. Yo creo que lo primero que hay que pensar es que Panathinaikos es un grandísimo rival que nos lleva a máximos de exigencia defensiva, de rebote, de jugar bien en ataque, porque son un equipo que hacen todas las cosas muy bien y entonces debemos de estar muy bien. Nos obliga a mejorar partido a partido y te diría que en la eliminatoria, ojalá que consigamos que sea más larga porque nos está obligando a dar nuestro máximo”.