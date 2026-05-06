Los empates a puntos en LaLiga: el Valencia CF domina el golaveraje con varios rivales directos

Foto fija tras la jornada 34. La clasificación oficial de LALIGA EA SPORTS coloca al Valencia CF 12º con 39 puntos, empatado con el Espanyol y con un margen mínimo sobre Elche, Mallorca y Girona, todos con 38. Por debajo aparecen Sevilla, con 37, Deportivo Alavés, con 36, Levante UD, con 33, y Real Oviedo, con 28. LaLiga marca ahora mismo como zona de descenso a Alavés, Levante y Oviedo.

Antes de entrar al detalle, una precisión clave: en España, cuando se habla de “goal average” en una pelea por la permanencia, normalmente se alude al golaveraje particular. Según el Reglamento de Competiciones de la RFEF, si dos clubes acaban empatados a puntos, primero se mira la diferencia de goles en los dos partidos jugados entre ellos; si persiste el empate, se acude a la diferencia general de goles y después a los goles marcados. Si el empate es múltiple, se forma una especie de “miniliga” con los resultados entre los equipos empatados.

El Valencia tiene el golaveraje ganado con Espanyol, Sevilla, Alavés y Levante; lo tiene perdido con Elche y Real Oviedo; y lo tiene igualado con Mallorca y Girona, donde decidiría la diferencia general de goles si el empate final fuera solo entre dos equipos. Ese dato no salva por sí solo, pero sí cambia la lectura de la tabla. El Valencia no solo mira los puntos: mira también contra quién podría empatar al final. Y ahí el equipo de Mestalla tiene una red de seguridad importante con varios rivales directos, aunque dos cruces —Elche y Oviedo— le salen en contra y dos —Mallorca y Girona— quedan pendientes de la diferencia general.

Así está el golaveraje del Valencia CF / L-EMV

Rival a rival: dónde gana y dónde pierde el Valencia

El Espanyol es el caso más inmediato porque está empatado a 39 puntos con el Valencia. El doble duelo favorece a los valencianistas: empate 2-2 fuera y victoria 3-2 en Mestalla. En una igualdad final solo entre ambos, el Valencia quedaría por delante por puntos en los duelos directos y por el agregado de goles, 5-4. Este detalle ya tiene efecto psicológico: no es lo mismo estar empatado con un rival directo con el average perdido que tenerlo de cara. En la tabla, el Valencia aparece por encima del Espanyol; el resultado de los enfrentamientos directos refuerza esa posición.

El Elche es uno de los rivales más peligrosos para el Valencia por dos motivos: está solo un punto por detrás y tiene el golaveraje ganado. El 1-1 de Mestalla dejó vivo el duelo, pero el 1-0 en el Martínez Valero decantó el cruce para los ilicitanos. En términos prácticos, si Valencia y Elche acaban empatados a puntos, el Elche quedaría por delante. Eso convierte al equipo franjiverde en una amenaza más seria que otros rivales con una distancia parecida, porque al Valencia no le basta con “igualar” su ritmo: necesita conservar al menos un punto de margen.

Con el Mallorca no hay ganador en el golaveraje particular: 1-1 en Mestalla y 1-1 en Son Moix. En ese escenario, el desempate pasaría a la diferencia general de goles si el empate final fuera únicamente entre Valencia y Mallorca. Y ahí, a día de hoy, el Valencia parte por detrás: LaLiga refleja al Valencia con -13 y al Mallorca con -9. Es decir, aunque el particular está igualado, el Mallorca tiene actualmente mejor diferencia general.

El Girona también deja el golaveraje particular empatado: 2-1 para los catalanes en Montilivi y 2-1 para el Valencia en Mestalla. A diferencia del caso Mallorca, la diferencia general actual sí favorece al Valencia: -13 frente al -15 del Girona. Es una ventaja estrecha, pero en una pelea tan comprimida puede ser decisiva. Con ambos a un punto de distancia en la clasificación, cada gol a favor o en contra en las cuatro jornadas finales puede acabar teniendo valor de permanencia.

El Valencia sale reforzado del cruce con el Sevilla: 1-1 en Mestalla y 0-2 en el Sánchez-Pizjuán. Con el agregado 3-1, el equipo valencianista tiene el desempate ganado. Esto significa que el Sevilla, que está dos puntos por debajo, necesita acabar por delante del Valencia, no simplemente alcanzarlo. Es una de las ventajas competitivas más útiles del tramo final.

La remontada del Valencia ante el Alavés (3-2) en Mestalla

El Alavés es el primer equipo en zona de descenso, tres puntos por debajo del Valencia. El particular también favorece al equipo de Mestalla: 0-0 en Mendizorroza y 3-2 en Valencia. La consecuencia es importante: en un empate simple entre ambos, el Valencia quedaría por delante. Por tanto, el Alavés debe sumar al menos cuatro puntos más que el Valencia en las cuatro jornadas que quedan para superarlo en un escenario de empate a dos. En empates múltiples, eso puede variar por la miniliga entre los implicados, pero el dato individual favorece al Valencia.

El Levante es el rival directo con el que el Valencia presenta un balance más contundente: 1-0 en Mestalla y 0-2 en el Ciutat de València. Son seis puntos de seis y un 3-0 global. La distancia clasificatoria ya es notable —seis puntos—, pero el average la agranda en la práctica. Para superar al Valencia, el Levante necesitaría acabar con más puntos, porque cualquier empate simple sería para los blanquinegros. El Real Oviedo, por su parte, tiene ganado el golaveraje al Valencia: 1-2 en Mestalla y 1-0 en el Carlos Tartiere. Es el único rival de la zona baja, junto al Elche, que tiene el doble duelo claramente a favor. Sin embargo, su desventaja en la tabla es de once puntos. Matemáticamente sigue habiendo margen con cuatro jornadas por jugar, pero su amenaza real es mucho menor que la de Elche, Mallorca, Girona, Sevilla o Alavés. El golaveraje favorece al conjunto de Corberán ante sus rivales, pero en caso de empates multiples, puede salir mal parado.

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