Florentino se sale con la suya: Mbappé no tiene rotura y estará en el clásico del Camp Nou

Kylian Mbappé estará en el clásico. La resonancia a la que se ha sometido este jueves ha confirmado que no sufre ninguna rotura en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, y el futbolista estará entre los convocados para viajar el próximo domingo para medirse al Barça en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas. El futbolista se ejercitó al margen del grupo este jueves, pero nada hace pensar que no estará en condiciones para ser citado el domingo por Arbeloa.

Mbappé reaccionó ante el enfado de Florentino

Florentino Pérez había mostrado su enfado por las imágenes del delantero en Cerdeña mientras el equipo trataba de retrasar el alirón del Barcelona jugando ante el Espanyol en Cornellà. Además, fuentes del club blanco confirmaron el martes a EL PERIÓDICO que se ha informado al futbolista que "el presidente no contempla que Kylian no esté el domingo sobre el césped". Eso explicaría que ayer miércoles el francés trabajase en Valdebebas, en el día libre del equipo, a las órdenes de los fisios y readaptadores del staff.

El pasado 27 de abril se le diagnosticó una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda después de retirarse con molestias en el minuto 83 del encuentro en Sevilla ante el Betis. El club blanco le había dado luz verde al delantero con unos días de descanso, pero las imágenes de su viaje a Cerdeña con su pareja no han caído bien ni en el vestuario, donde hay compañeros que dudan de su compromiso, ni en la zona noble del club ni en la grada, donde los madridistas han mostrado su enfado por este episodio.

Ante esta situación, el entorno de Mbappé publicó un comunicado en el que aseguraba que la recuperación de la lesión de Kylian "está estrictamente gestionada por el club", al tiempo que afirmaba que "parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva porque no refleja la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo". El comunicado salía al paso de las críticas que suscitaban las imágenes en Italia junto a su pareja, la actriz Ester Expósito. El francés aterrizó en el aeropuerto de Barajas procedente de Cerdeña en su avión privado a pocos minutos del inicio del Espanyol-Real Madrid.

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Mbappé está en el ojo del huracán y más allá del comunicado de su entorno, su falta de implicación con el equipo y los roces con compañeros, miembros del staff de Arbeloa y los servicios médicos del club no ayudan a un futbolista que vino al Real Madrid para ganar títulos y lleva dos temporadas casi en blanco. Kylian estará el domingo en el Camp Nou y solo resta despejar la incógnita de si lo hará en el once titular o comenzará en el banquillo. Si la decisión depende del presidente, estará en el equipo desde el inicio.