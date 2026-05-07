El Levante UD Femenino consuma su descenso: del trono al abismo de la Primera Federación

El Levante UD Femenino no perdió solo un partido en el Johan Cruyff. Con el 5-0 encajado ante el FC Barcelona, el equipo granota cerró simbólicamente una época: la de un club que ayudó a construir la élite del fútbol femenino español y que ahora deberá reconstruirse desde la Primera Federación, la categoría de plata del futbol femenino nacional. El conjunto granota necesitaba puntuar para mantener vivas sus opciones de permanencia, pero que la eficacia azulgrana terminó imponiéndose hasta el 5-0 definitivo, consumando el descenso a falta de tres jornada para la conclusión del campeonato, donde es colista: 8 puntos, 2 victorias, 2 empates y 23 derrotas.

La dimensión del golpe se entiende mirando atrás. El Levante no es un recién llegado: es uno de los grandes nombres de la historia del fútbol femenino español. El club granota creó su sección femenina en 1998 tras absorber el equipo del Instituto San Vicente Ferrer, una raíz que explica parte de su palmarés y de su papel pionero.

El Levante femenino celebra el título de Liga en 2001, que le dió el pasaporte para la Champions / ALBERTO SAIZ

A comienzos de siglo, el Levante fue una potencia. Ganó cuatro Ligas —1996/97, 2000/01, 2001/02 y 2007/08— (además de cuatro subcampeonatos y diez veces el tercer puesto), y seis Copas de la Reina —1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2004/05 y 2006/07—, con dos dobletes Liga-Copa consecutivos en 2000/01 y 2001/02. Además de su dominio en territorio nacional, fue un pionero europeo, ya que en la temporada 2001/02 fue el primer equipo español en disputar competición europea femenina, en la primera UEFA Women’s Cup, antecesora de la actual Champions League.

La última gran Copa de la Reina, la de 2006/07, sigue siendo una pieza central del relato granota. El propio Levante la destacó recientemente como una de las “joyas de la corona” de su historia, en una exposición dedicada al recorrido del equipo femenino; en esa misma memoria, el club recuerda también sus dos Supercopas de España. Su última gran cita fue precisamente la final de la Supercopa ante el Barça en enero de 2024, donde cayó por un contundente 7-0 ante un insaciable Barça. Durante su largo periplo por la máxima categoría, treinta años ininterrumpidos, la sección fenemina ha contado con jugadoras de renombre, entre ellas, Alba Redondo, campeona del mundo con la selección española en 2023.

El Levante se proclamó campeón de Liga en 2008, al vencer en Nazaret al Torrejón / MARGA FERRER

Pero el descenso no aparece de la nada. En diciembre de 2023, José Danvila, nuevo referente en la gestión del club, ya lanzaba un aviso sobre las secciones granotas. «Hago referencia a esos 5 años como un planteamiento. No se puede pensar un planteamiento principal en que vamos a subir, sino sí estabilizar financieramente y saber donde estamos. Cada euro va a ser para potenciar al primer equipo con tal de subir a Primera División. No podemos proyectar partiendo de una situación irreal. Cualquier Levante ‘adicional’ que no sea sostenible por sus propios recursos, tendrá que desaparecer. Tenemos que priorizar y todos los recursos destinarlos al primer equipo. Si el fútbol sala puede sostenerse con sponsors y otros ingresos, lo vamos a mantener. El Levante UD Femenino va a necesitar de una reducción de presupuesto importante», aseveró el empresario.

La venta como fuente de ingresos

Y justo un año año después de la última final (ante el Barça en la Supercopa), el presidente granota Pablo Sánchez admitía que el club estudiaba la venta del equipo femenino y que mantenía conversaciones con la empresaria estadounidense Michele Kang y con “alguna opción más”. Esa afirmación fue ratificada por el propio Danvila en la Junta Extraordinaria de Accionistas el pasado octubre, donde anunció la inminente venta del Levante UD Femenino. "Si no se genera dinero en el día a día, no se te apoya financieramente las instituciones, y no hay ticketing, es un producto que no se ve, no es cosa de que sea el femenino. Es una situación dramática", afirmó. En este sentido, añadió que no se estaban cobrando los derechos de TV del Levante UD Femenino. "Hay negociaciones abiertas para un cambio de mandato, y ganar algún partido ayudaría en el proceso. Es un producto que la gente no va a verlo", sentenció. Hasta el momento, dicha operación se ha certificado. Cabe recordar que en la junta ordinaria, celebrada en enero del presente curso, el Levante anunció una deuda de 160 millones de euros, casi 20 millones más que en el ejercicio anterior.

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Tras certificarse el descenso con la derrota ante el Barça, El Levante recordó los “años de esfuerzo, lucha, crecimiento e historia”, reivindicaba su condición de club pionero y subrayaba que su “ADN no se borra con un descenso”. En todo caso, reconocía dos temporadas difíciles, especialmente la última, y sitúa la caída como punto de partida para una autocrítica que debe devolver al proyecto “al lugar que le corresponde por historia y por afición”. Así, aseguraba que el descenso "no define nuestra historia. Es el momento de asumir la realidad, de hacer autocrítica y de convertir esta tristeza en el punto de partida para volver más fuertes. Seguiremos trabajando para devolver este proyecto al lugar que le corresponde por historia y por afición. "Volveremos. Más unidas, más fuertes".