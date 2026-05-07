Luís Castro: “La cosa más importante de nuestras vidas es el partido de mañana”

El entrenador del Levante UD, Luis Castro, dijo este jueves que la presión es "una algo que está en todas las semanas en el fútbol" y que en el caso de que no te guste "tienes que cambiar de trabajo" porque la presión es "normal, hacer las cosas bien y trabajar bien" y que en su caso lo que hace es dar su máximo "todos los días".

Castro hizo estas declaraciones en la rueda de prensa previa a duelo de este viernes ante Osasuna y del que dijo que es "un partido que tienes que ganar, que vas a jugar para ganar, como haces todos los partidos, por lo que si estás mejor que ellos, estás más cerca de ganar".

"Es cierto que no hay partidos fáciles en LaLiga, hemos tenido partidos muy complicados, como el del Villarreal por ejemplo", dijo el técnico portugués, quien garantizó que el Levante va a continuar en la pelea "hasta el último punto que es posible".

"Es una final. En este momento no pienso en cuatro finales, pienso solo en una y tienes que hacer el mejor partido posible para ganarles. Yo miro un equipo que ha trabajado muy bien toda la semana, que está peleando contra todo y contra todos", añadió Castro, que añadió en ese sentido que el partido de este viernes es "lo más importante en nuestras vidas y tienes que hacerlo lo mejor posible".

Sin cambios tácticos

El entrenador del equipo valenciano también advirtió que no tiene previsto hacer cambios tácticos en este duelo. "Si vas a cambiar mucho por el adversario, pierdes tu identidad, y si quieres ganar, primero tienes que tener tu identidad al 100% y después hay alguna cosa u otra a la que puedo estar más atento, dependiendo del adversario, pero en mi opinión, el Levante tiene una identidad como equipo y es eso que vamos a hacer", indicó al respecto. Además, Castro indicó que deben ganar a Osasuna para continuar en la pelea por el objetivo y que espera a un rival "muy intenso contra nosotros".

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Respecto a su 46 cumpleaños, que celebra este jueves, dijo que no quiere que el equipo gane por este motivo, prefiere que lo hagan por la afición y por el club, "porque es para eso que trabajamos todos los días", agregó. "En este momento lo menos importante en mi vida es mi cumpleaños. Para mí la victoria es importante pero más para todas las personas que van a venir y que están sufriendo en casa por nosotros y que merecen el respeto de la plantilla porque algunas de ellas trabajan mucho para poder venir aquí para poder pagar el ticket", concluyó.