El Nou Mestalla entra en la fase clave de su gran cubierta

El Nou Mestalla empieza a cambiar de escala. La obra ha entrado en una fase especialmente visible: la preparación para el montaje de la gran cubierta, una de las piezas centrales del nuevo estadio del Valencia CF. En la parcela ya se aprecian los avances en los andamios auxiliares, las protecciones del graderío y las estructuras que permitirán desplegar los cables radiales y del anillo de tracción, pasos previos para elevar una cubierta llamada a transformar por completo la imagen del recinto.

El club, junto a FCC Construcción, trabaja actualmente en esta estructura que cubrirá la totalidad de los 70.044 asientos del nuevo estadio. La actuación se concentra ahora en el montaje de los elementos auxiliares necesarios para instalar los cables del anillo de tracción y en la protección de las gradas para el despliegue de los cables radiales. Según la última actualización del Valencia CF, Horta Coslada y PFEIFER han avanzado de forma considerable en estos trabajos, mientras también progresan la ejecución de la fachada y las torres de escalera, con las cuatro torres de la zona norte y del lateral este ya colocadas.

Trabajos para la instalación de los tensores para la cubierta del Nou Mestalla / VCF

La instalación de la cubierta marca una de las fases técnicas más complejas de la obra y será uno de los rasgos diferenciales del Nou Mestalla. Según el Valencia CF, protegerá del sol y la lluvia todos los asientos, potenciará el efecto acústico desde la grada hacia el terreno de juego y contará en su perímetro exterior con una instalación fotovoltaica de Octopus Energy. El club la presenta como un “pulmón de energía verde” y como uno de los elementos que deben reforzar el perfil sostenible del futuro estadio.

La cubierta, el gran hito técnico

El montaje de la cubierta se ha convertido en el eje del calendario actual. El Valencia CF ya informó en febrero de la instalación de la primera pieza del anillo de compresión, fabricada por Horta Coslada bajo las indicaciones de FCC Construcción. En ese momento, el club explicó que la estructura de la cubierta tendrá un peso de 4.800 toneladas y estará soportada por 50 pilares de acero S355.

L-EMV

En abril, la entidad avanzó que ya se habían instalado 30 pilares y 21 anillos de compresión, además de progresar en los anillos de tracción, los cables radiales, las torres de escalera y los elementos auxiliares conocidos como “nidos de pájaro”, situados en cada pilar para permitir el tensado de los cables. Esa secuencia técnica prepara el terreno para el izado y ensamblaje de la cubierta, una operación decisiva para cerrar el estadio en su parte superior y dar un salto visual en la obra. Los cables del anillo de tracción forman la parte interior de la estructura de cables de la cubierta, mientras que los radiales conectan ese anillo con el anillo exterior de compresión. La instalación de andamios auxiliares y protecciones en el graderío, por tanto, no es un trámite menor, sino el paso que permite pasar del montaje de piezas y soportes a la configuración real del sistema que sostendrá la cubierta.

Una obra reactivada tras casi dieciséis años

El momento actual tiene una carga simbólica evidente. El Nou Mestalla fue reactivado el 10 de enero de 2025, después de casi dieciséis años de parón desde la paralización de los trabajos en febrero de 2009. Aquel día, el Valencia CF firmó el acta de reinicio de las obras en un acto privado en el propio estadio y puso en marcha la cuenta atrás hacia el traslado previsto para el verano de 2027.