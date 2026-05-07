Valencia Basket busca una renta en casa ante Spar Girona en las semifinales de LF Endesa

Valencia Basket arranca este jueves las semifinales del playoff de LF Endesa ante Spar Girona. Y lo hará en el Roig Arena en un formato de ida y vuelta, en lugar del tradicional de tres partidos, y con el factor cancha en contra. Así, el conjunto taronja buscará conseguir una renta en este primer duelo, haciéndose fuerte ante su público, para afrontar la segunda y definitiva batalla en Fontajau con un buen colchón en el marcador. Esta es la séptima ocasión consecutiva en la que Valencia Basket se clasifica para unas semifinales, eliminatoria que ha superado en las cinco presencias anteriores, solo cayendo en su primera participación. Rubén Burgos contará con las doce jugadoras profesionales disponibles.

El equipo catalán es un rival muy recurrente de Valencia Basket con un total de 24 enfrentamientos hasta la fecha. Aunque en los primeros años del equipo taronja en LF Endesa la dominancia era de Spar Girona, desde la temporada 20-21 el conjunto taronja fue igualando fuerzas. Desde entonces Valencia Basket llevaba cinco victorias seguidas, han cortado las catalanas esta temporada con dos triunfos seguidos en su cuenta. En cuanto al balance en terreno taronja hay cinco victorias para Valencia Basket y cuatro para el combinado gerundense. La derrota más abultada fue por 21 puntos en la temporada 18-19 y la victoria más amplia fue la campaña 23-24 por 12 puntos. El balance global es de 11-13. Si nos ceñimos a playoff, donde se han encontrado en dos ocasiones en semifinales precisamente, hay un 3-1 a favor de Valencia Basket, lo que quiere decir que siempre ha superado las eliminatorias ante este rival.

Valencia Basket ha perdido sus dos partidos ante el Girona / L-EMV

Sin victorias este curso

Esta campaña Valencia Basket ha sufrido ante Spar Girona, al que no ha podido vencer en ninguno de los dos partidos de liga regular. La ida en Fontajau en la J12, momento en el que el equipo no pudo contar con Raquel Carrera, sufrió una derrota por 96-68, pese al gran partido de Awa Fam con 21 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia y 2 robos. También destacó por el lado local Marta Canella, con 12 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 5 robos. En la vuelta en el Roig Arena en la J25 el marcador fue mucho más apretado, pero el equipo no llegó a tiempo para conseguir la victoria (71-74). En esta ocasión brilló Raquel Carrera con 11 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. Por el lado visitante destacó Carolina Guerrero con 15 puntos y 8 rebotes.

Noticias relacionadas

Por su parte, Rubén Burgos, técnico taronja, aseguró que “estamos preparadas e ilusionadas ya es la recta final de la temporada, donde en la competición solo quedan cuatro equipos y la exigencia va a ser máxima. Vuelve a ser una eliminatoria a 80 minutos, pero nosotras llegamos preparadas, focalizadas en estos primeros 40 aquí en el Roig Arena". El entrenador apuntaba que los dos días de trabajo "hemos recuperado aspectos del juego, obviamente ajustes, situaciones nuevas, tanto ofensiva como defensivamente, que creemos que nos pueden dar posibilidades de competir al máximo y sacar alguna ventaja, y seguramente nos vamos preparadas igual que ellas. Llegaron a intentar dar su máximo y después de una muy buena temporada que están realizando, pues vendrán aquí a jugar con sus opciones. Obviamente, repito, son dos partidos, son 80 minutos con dos días centrales, habrá que ajustar detalles, pero ahora mismo la mentalidad es en estos primeros 40 estar bien, ser nosotras mismas y desarrollar un buen baloncesto". Pese a que hay acumulación de esfuerzos después de toda la larga temporada de los días de trabajo, Burgos reconocía que el estado de salud "es bueno, creo que la energía también y la mentalidad, sobre todo tras haber avanzado una exigente eliminatoria de cuartos y poder volver a estar en semis frente a nuestro público es una motivación máxima para dar lo mejor de nosotras”.